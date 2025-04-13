Главное в музыке за неделю: сериал про Децла, рекордный концерт «Руки вверх!»

Про рэпера Децла собираются снять художественный сериал, а «Руки вверх!» готовятся масштабно отметить 30-летие творческой деятельности. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com, Belkin Alexey/globallookpress.com, Рамблер

Новости недели

Про покойного рэпера Децла снимут художественный сериал

Кинокомпании «Студия Видеопрокат» и «Эра Мьюзик» разрабатывают концепцию художественного сериала о Кирилле Толмацком, также известном как Децл. Рэпер считался одной из ключевых фигур для российской хип-хоп-сцены, пик его популярности пришёлся на нулевые. Музыкант скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности в 2019 году.

Сценарий проекта пишут Алексей Киселёв и Ангелина Ашман, снимавшая документалки для Басты, Дианы Арбениной и других артистов. Спродюсируют сериал Сергей Бондарчук и отец Децла Александр Толмацкий.

«Руки вверх!» отметят юбилей рекордным концертом

Поп-группа «Руки вверх!» даст самый большой концерт в своей карьере в честь своего 30-летнего юбилея. Мероприятие пройдёт в формате 360 градусов в «Лужниках» 25 июля 2026 года.

В 2024 году группа попала в Книгу рекордов России после того, как три их концерта собрали 225 тысяч человек.

Тейлор Свифт установила рекорд по продажам виниловых пластинок

© Javier Rojas/globallookpress.com

Альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт Midnights (2022) занял первое место в списке самых продаваемых пластинок за последние десять лет. Он был куплен более 129 тысяч раз. Второе место также оккупировано релизом Свифт The Tortured Poets Department, равно как и четвёртое — его занял «1989 (Taylor’s Version)». Утешительное третье место в рейтинге у Гарри Стайлса и его пластинки Harry’s House.

Сергей Жуков посвятил Александру Овечкину песню

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков посвятил хоккеисту Александру Овечкину новую версию трека «18 мне уже». Артист выложил её в соцсетях в честь нового рекорда Овечкина. В песне сохранилась аранжировка, но поменялись слова на соответствующие хоккейной тематике.

Александр Овечкин забил 895 шайб и стал самым результативным снайпером в истории Национальной Хоккейной Лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. С 2005 года спортсмен играет в американском клубе «Вашингтон Кэпиталз».

Композитор Рыбников объяснил, зачем подал в суд на стриминги

Российский композитор Алексей Рыбников, известный как автор саундтреков «Приключения Буратино», «Вам и не снилось» и «Про Красную Шапочку», подал в суд на отечественные стриминги. Таким образом он хочет защитить свои авторские права, так как композиции загружались на площадки без его ведома. В результате Рыбников не получал с них отчислений. Как только стриминги предоставят суду источник, откуда они брали лицензии на треки, композиции можно будет вернуть на платформы.

Релиз недели

Glukoza — HARMONY

© Соцсети Глюкозы

Глюкоза переосмыслила свои образ и звучание, что пошло ей на пользу. Изобилие автотюна в вокальных партиях напоминает «Пошлую Молли», а в музыкальной части превалирует холодная электроника от модных битмейкеров. Всё вместе это складывается в стильную запись, которая сильно контрастирует с прошлым творчеством артистки, отличавшемуся куда большей незатейливостью.

Глюкоза выпустила первый после ребрендинга мини-альбом HARMONY

Материал недели

Как появилась космическая музыка, где её послушать и какой она бывает

Ко Дню космонавтики «Рамблер» разобрал точки пересечения музыки и космоса. Читайте материал, если хотите узнать, почему определённые звуки ассоциируются со звёздным пространством, какой плейлист ученые составили для коммуникации с внеземными формами жизни и в какие мелодии складывается движение планет по их орбитам.