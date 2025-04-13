Новые музыкальные релизы на русском: Татьяна Куртукова, Клава Кока и Валерия

Татьяна Куртукова вновь играет с народными образами, Клава Кока поёт о свободе под агрессивные биты, а Валерия выпускает последний в своей карьере альбом. О самых интересных музыкальных новинках прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Gamma Music, Black Star, Valeriya & Prigozhin Production, Рамблер

Синглы

Баста, TRITIA — «Космос»

Жанр: рок, хип-хоп

К Дню космонавтики Баста и группа TRITIA решили смешать нагруженное инструментальное звучание и быстрый речитатив. В их сингле «Космос» есть место и мечтам о прекрасном будущем, и рефлексии над прошлым. С начала и до конца в треке чувствуется эпичность. Вероятно, на это повлияла не только нарастающая динамика композиции, но и объединение сил двух популярных исполнителей разных жанров.

Татьяна Куртукова — «Наливное яблочко»

Жанр: фолк

© Соцсети Татьяны Куртуковой

Трек «Матушка» не покидает первых позиций чартов с прошлого года, но Татьяна Куртукова представляет ему нового соперника. В песне «Наливное яблочко» певица продолжает свои заигрывания с народной музыкой. В центре сюжета находится «красна девица», влюбившаяся в юношу после того, как съела подаренное им наливное яблочко. Куртукова не выпускала сольные треки с выхода мини-альбома «У истока» в ноябре 2024-го. За это время она усложнила инструментал, что сделало её музыку более интересной, и стала увереннее в своём стиле исполнения.

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МОТ, Егор Крид — «Шарады»

Жанр: поп

Тема невзаимной любви не раз вдохновляла музыкантов. В этот раз ей поддались МОТ и Егор Крид, которые объединили мейнстримные силы в треке «Шарады». Тягучие поп-мелодии в сингле перемежаются эмоциональным рэпом. Особой привлекательности песни добавляет заедающий припев, в котором Егор Крид и МОТ одновременно поют о женщине, мучающей их своими загадками.

Mirèle, ЛСП — «Вернись домой»

Жанр: инди-поп, электропоп

© «Диско клуб»

Дурманящие морские мотивы проглядывают в новом сингле певицы Mirèle и рэпера ЛСП и в обложке, и в лирике. Их можно почувствовать даже в эмоциональном вокале Mirèle, который будто рассекает водную гладь в поисках своего адресата. Нежность композиции разбавляется клубными электронными битами и чётким рэпом ЛСП. Сингл уже успел завируситься в TikTok, но с официальным релизом его популярность будет только набирать обороты.

Стас Михайлов, Artik & Asti — «Я Буду Ждать Тебя»

Жанр: поп

Легенда романтичной поп-музыки Стас Михайлов нашёл себе компанию в лице певицы Seville из группы Artik & Asti. Громкие слова о страстной любви в их песне «Я Буду Ждать Тебя» дополняет не менее пафосная мелодия. Хоть сингл и совместный, всё-таки в нём больше всего чувствуется влияние Стаса Михайлова из-за уклона в инструментальную музыку. Привычных для Artik & Asti клубных битов в песне нет, и это даёт возможность поклонникам Seville посмотреть на неё под новым углом.

Клава Кока — «Самолёт»

Жанр: поп

© Соцсети Клавы Коки

Певице Клаве Коке не чужды мощные клубные биты. В новом треке «Самолёт» артистка экспериментирует со звучанием. Здесь есть и давящая электроника, и нежные вокальные партии. Но всё это соответствует смыслу сингла. В нём Кока поёт о том, что лучше бы никогда не начинала отношения, если бы знала, как они закончатся.

DJ Stonik1917, Антоха МС — «Приём! Приём!»

Жанр: танцевальная электроника

Тот самый DJ Stonik1917, который пел «какой хороший день, чтобы подарить цветок», выпустит альбом «Урони тусу» 25 апреля. Но пока он представляет первый сингл с пластинки – совместный трек с Антохой MC «Приём! Приём!». Несмотря на временами жестокую лирику и уличную атмосферу, от трека веет летом и вечеринками. Когда в песню вступает Антоха МС, агрессивная электроника резко приобретает латинские очертания. С большой вероятностью, «Приём! Приём!» будет звучать на многих хипстерских тусовках.

«Сироткин» — «Лучший город на земле»

Жанр: инди-поп

Группа «Сироткин» продолжает выпускать меланхоличную музыку, в которой можно долго блуждать в поисках смыслов. Их сингл «Лучший город на земле» полон контрастов. С одной стороны он проникнут любовью, которая раскрывается в минималистичности акустического звучания, а с другой — ненавистью и безысходностью. Но в конце, когда в песню вступает хор, остаётся лишь возвышенное чувство, которое даёт больше вопросов, чем ответов.

Альбомы

Валерия — «Исцелю»

Жанр: поп

© Соцсети Валерии

Всё хорошее рано или поздно заканчивается, вот и певица Валерия представила последний в своей карьере альбом. С того момента, как она начала выпускать сольную музыку в девяностых, она не переставала экспериментировать со звучанием. У неё были и танцевальные, и нежные инструментальные треки. Поэтому неудивительно, что пластинка «Исцелю» опять показывает нам новую Валерию.

Музыкальным продюсированием альбома занимался сын певицы Артемий Шульгин. Всего в лонгплей вошли 14 треков, некоторые из которых («Ураган», «Ты с небес») были выпущены заранее. В альбоме неожиданно превалирует модный клубный звук. А вот главной темой студийника стала привычная для Валерии любовь.

Basic Boy — «никто, нигде»

Жанр: хип-хоп

В новом альбоме, состоящем из 11 треков, Basic Boy не хвастается своим успешным успехом, как большинство рэперов, а наоборот рассказывает о своём опустошении и страхах. Например, в треке «кнмм» он задаётся вопросом «кому нужна моя музыка?» Тяжелые темы сдобрены танцевальными битами, что оставляет после себя ощущение некоего танца на могиле. В альбоме также приняли участие Tveth, i61 и Thomas Mraz.

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