Самые интересные зарубежные новинки недели: Pulp, Lana Del Rey, Bon Iver

Британская рок-группа Pulp анонсировала первый альбом за 24 года, Лана Дель Рей поделилась мелодраматичным треком о синдроме спасателя, а Bon Iver выпустил внезапно атмосферный лонгплей о счастье. «Рамблер» рассказывает о главных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Rough Trade, Lana Del Rey, Jagjaguwar, Рамблер

Синглы

Lana Del Rey — Henry, Come On

Жанр: кантри, фолк.

Американская поп-артистка Лана Дель Рей наконец-то приоткрыла занавес и показала, каким будет её долгожданный кантри-альбом. О том, что артистка решила попробовать силы в другой стилистике, стало известно ещё в феврале 2024-го. Тогда Лана анонсировала лонгплей Lasso, хотя и не стала называть дату его выхода. Позже в том же году артистка заявила, что переименовала альбом в Right Person Will Stay. День премьеры был назначен на 21 мая 2025 года. Henry, Come On — это первый сингл в поддержку релиза.

Хотя здесь действительно звучит мягкая кантри-гитара, трек не лишён черт классического творчества артистки. Здесь мелькают образы великой любви, обречённой причинять боль, и мелодраматичной самоотверженности Ланы. В тексте певица обращается к возлюбленному, который её разочаровал, и раздумывает о своём призвании «спасать» своих партнёров. В течение пяти минут трек обрастает партиями фортепианно и струнных инструментов, превращаясь в яркую и эмоциональную балладу.

MARINA — C*ntissimo

Жанр: танцевальный поп.

© Seanbworth/CC BY-SA 4.0

В отличие от своей коллеги, артистка Марина Диамандис ищет силу не в самопожертвовании, а в себе. C*ntissimo — уже третий сингл в поддержку шестого альбома Princess Of Power, который выйдет 6 июня. Это торопливый электронный трек жанра «грустный дэнс», созданный для танцполов и женщин с разбитыми сердцами. Сама Марина представляет себя «сверкающей звездой» и не позволяет никому лишать её блеска — особенно назойливым бывшим партнёрам.

Лонгплей, по словам артистки, вдохновлён темами «силы, сексуальности и желанности».

Pulp — Spike Island

Жанр: брит-поп, рок.

Череда громких возвращений культовых рок-групп продолжается: новый студийный альбом анонсировали Pulp. Коллектив часто относят к «Большой четвёрке брит-попа», в которую также входят Oasis, Blur и Suede. Pulp распались в 2012-м и воссоединились в 2023-м ради небольшого турне по Великобритании. Очевидно, в 2024 году музыканты работали над новой музыкой и теперь готовы ей поделиться.

More («Больше») выйдет 6 июня и станет первым крупным релизом Pulp за 24 года. Сейчас можно послушать первый сингл в его поддержку — Spike Island. Это довольно бодрый, светлый рок-трек, провозглашающий важность и нужность вторых попыток. Его название отсылает к ирландскому острову Спайк: здесь в 1990 году состоялось выступление британской группы The Stone Roses. Поклонники последних часто называют концерт культовым, но лидер Pulp был разочарован. В новой песне остров оживает и словно даёт музыканту второй шанс на то, чтобы выступать и добиться творческого успеха.

Arcade Fire — Year Of The Snake

Жанр: инди-рок.

Американская рок-группа Arcade Fire выпустит альбом Pink Elephant 8 мая. Year Of The Snake — это первый сингл в его поддержку. Пятиминутная композиция посвящена тематике неизбежных перемен и бесстрашию перед ними. Название отсылает к животному символу нынешнего года и явно заигрывает с умением змей сбрасывать кожу и перерождаться. Благодаря наслоению партий различных инструментов Year Of The Snake звучит сложно и психоделично, хотя по отдельности партии не отличаются замысловатостью.

Garbage — There’s No Future In Optimism

Жанр: рок.

© IMAGO/Martin MÃller/globallookpress.com

В первой песне в поддержку грядущего альбома Garbage размышляют, что случится, если люди откажутся от веры в лучшее. Название, хотя и звучит безнадёжно, скорее иронизирует над пессимистами. Аранжировка композиции поначалу создаёт мрачную, холодную атмосферу страха и ужаса. Лёгкий намёк на надежду начинает появляется во второй половине песни вместе с чёткими мажорными мелодиями.

Фронтвумен коллектива Ширли Мэнсон написала текст вскоре после резонансного убийства Джорджа Флойда в мае 2020 года. Протесты в Лос-Анджелесе, хаос и движение Black Lives Matter создавали очень апокалиптичную картину и заставили Мэнсон задуматься, что может спасти мир. Ответом оказалась любовь. Поэтому артистка написала своего рода «призыв к любви» и настояла на том, чтобы он стоял первым в треклисте альбома Let All That We Imagine Be Light. Его премьера запланирована на 30 мая.

The Divine Comedy — Achilles

Жанр: фолк.

Североирландская группа The Divine Comedy, названная в честь «Божественной комедии» Данте, выпустит 13-й альбом Rainy Sunday Afternoon 19 сентября. По словам лидера коллектива Нила Хэннона, лонгплей будет записан в жанре «оркестровой поп-музыки». Фолк-баллада Achiless — первый сингл в поддержку грядущего релиза. Композиция использует образ древнегреческого воина Ахилла для размышлений о сражениях, бесконечном круге мести и смерти. Этой песней Хэннон словно доказывает, что мифы остаются актуальными.

Альбомы

Bon Iver — SABLE, fABLE

Жанр: инди-поп.

Для кого: для ищущих покой.

© Daniel DeSlover/globallookpress.com

Джастин Вернон, лидер инди-коллектива Bon Iver, известен своей склонностью к мелодраматичному фолку, способному вывернуть душу наизнанку. Но всё меняется. На новом альбоме SABLE, fABLE артист ищет покой в атмосферных треках. И успешно находит.

Релиз можно условно разделить на две части. В SABLE Вернон возвращается к корням: к минималистичному, акустическому звуку и песням о разбитом сердце. К четвёртой песне в треклисте намечается перемена — притом как в настроении самого артиста, так и в аранжировках. Песни обрастают элементами самых разных, преимущественно светлых жанров от фанка до R&B. Закрывающая композиция звучит как красивая и вдохновляющая точка, с которой начинается новая, более жизнерадостная творческая глава Джастина Вернона.

OK Go — And the Adjacent Possible

Жанр: инди-рок.

Для кого: для всех, кто пребывает в ожидании лета.

Помимо Pulp, с новой музыкой на этой неделе вернулась американская инди-рок-группа OK Go. Музыканты выпустили альбом And the Adjacent Possible — первый за десять лет. Большинство песен здесь — душевный инди-рок, но есть и более меланхоличные. Например, песня This Is How It Ends мелодически отсылает к хиту Элвиса Пресли Can’t Help Falling In Love, но звучит прямо противоположно. В остальном альбом выдержан в оптимистичном настроении, что не может не радовать.

Elvenking — Reader Of The Runes: Luna

Жанр: фолк-метал.

Для кого: для поклонников всего фэнтезийного.

Итальянская фолк-метал-группа Elvenking представила финальную часть трилогии Reader Of The Runes. Первый альбом Divination вышел в 2019 году, второй Rapture — в 2023-м. По словам музыкантов, в новом лонгплее наконец станет ясно, кто скрывается за маской Чтеца Рун, как персонажи связаны между собой и чем всё закончится. Звучание Luna музыканты описывают словами «таинственно, меланхолично, эпично».

Альбом можно слушать даже в том случае, если у вас нет времени или желания вникать в историю со всеми её подробностями. В особенности релиз придётся по душе поклонникам хеви-метала, грамотно балансирующего тяжёлые гитары с чистым вокалом и более лёгкими инструментами.

Зарубежные музыкальные новинки недели: Майли Сайрус, Эд Ширан и Элтон Джон