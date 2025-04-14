Стало известно, какую сумму россияне пожертвовали рок-музыкантам

С января по март 2025 года россияне пожертвовали различным музыкантам больше 25,5 миллиона рублей. За три месяца было создано 48 краудфандинговых проектов, поддержать которые решились 3 тысячи человек.

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Больше всего люди готовы поддерживать рок-музыку. Самым успешным проектом в этом жанре стала кампания группы «ДДТ», собравшая 41 миллион рублей с октября прошлого года. На втором месте расположился коллектив «АнимациЯ» (2,7 миллиона рублей за то же время), на третьем — «Ангел-хранитель» (512 тысяч рублей). Четвёрку лидеров замыкает группа «Сегодня ночью»: на её поддержку было пожертвовано 465 тысяч рублей.

В пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta сообщили, что рок-музыка входит в тройку самых популярных категорий с точки зрения пользователей. Взносы в проекты в этой категории составляют 21% от суммы всех пожертвований. Больший процент собрали только благотворительные проекты.

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