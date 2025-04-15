Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» объявил первый лайнап артистов

«Моя Мишель», CREAM SODA, «Сироткин» и другие выступят на музыкальном фестивале Пикник «Афиши». Мероприятие пройдёт 21 июня в Москве и 9 августа в Санкт-Петербурге.

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В обоих городах свои шоу покажут электронная группа CREAM SODA, рэпер Mnogoznaal и R&B-исполнительница Rozalia.

В московском музее-заповеднике «Коломенское» можно будет увидеть выступления синтипоп-группы «Моя Мишель», а также легендарного объединения DOPECLVB. Оно вернётся на сцену спустя восемь лет, и случится это именно на Пикнике «Афиши», как сообщили организаторы в своих соцсетях.

На Елагином острове в Санкт-Петербурге за музыку будут отвечать инди-рок-группа «Сироткин», электронное трио «ЛАУД», хип-хоп-дуэт «Базар» и инди-певец тима ищет свет.

В скором времени Пикник «Афиши» расширит лайнап артистов. В прошлому году на фестивале выступили LAB с Антоном Беляевым, FEDUK, Найк Борзов, Хаски и многие другие.

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