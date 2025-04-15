«Ленинград» выпустили сатирический клип на песню «Королева рынка»

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, представила музыкальное видео на свой недавний сингл «Королева рынка». Он был снят в советских декорациях, а главную роль в нём исполнила солистка коллектива Зоя.

© Канал «Ленинград» на YouTube; Рамблер

Несмотря на явный юмористический подтекст композиции, Сергей Шнуров при её создании опирался на проблемы современной действительности. «Рыночные отношения ворвались в реальность нашей страны чуть больше тридцати лет назад. С тех пор они проникли всюду и стали главенствовать над всеми процессами. Даже в сферах, которые в недавнем прошлом считались "непродажными", всё превратилось в товар и стало иметь свою цену», — рассказал музыкант. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Режиссёром клипа стал Борис Акопов. В 2019 году его фильм «Бык» с Юрой Борисовым и Стасей Милославской стал главным призёром фестиваля «Кинотавр», а в роли клипмейкера Акопов выступил впервые.

Вдохновение для музыкального видео режиссёр черпал из своего прошлого: «Идея родилась из моих собственных воспоминаний из 90-х. Тогда моя бабушка работала в продуктовом ларьке, и иногда я сидел там в крошечном помещении, окружённый коробками со сникерсами и прочими искушениями, и моя фантазия рисовала самые смелые картины».

Ранее «Ленинград» объявили о проведении двух стадионных концертов.

Рок-группа «Ленинград» Сергея Шнурова анонсировала два больших концерта