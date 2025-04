Татьяна Куртукова, Xolidayboy и другие предсказали, как ИИ повлияет на музыку

Использование искусственного интеллекта в музыке вызывает ожесточённые дискуссии. Одни считают, что нейросети убивают искусство, а другие видят в них отличного помощника для создания треков. «Рамблер» поговорил с российскими артистами и узнал, как они видят будущее музыкальной индустрии в условиях активного развития ИИ.

Как сейчас относятся к ИИ в музыкальной индустрии

После запуска Chat GPT в ноябре 2022-го произошёл бум искусственного интеллекта, что всколыхнуло многие производственные сферы. Например, издательство Collins, выпускающее словари английского языка, назвало AI (artificial intelligence, в пер. на рус. — «искусственный интеллект») «самым значительным словом 2023 года».

Влияние ИИ распространилось и на музыкальную индустрию. Но многие люди всё ещё относятся к этому явлению с подозрением. Обычным слушателям не нравится нейросетевое творчество, потому что оно им кажется бездушным. А у артистов есть свои причины недолюбливать ИИ, и первая из них — это нарушение авторских прав.

Нейросети обучаются на том, что было уже когда-то создано людьми. В этом случае встаёт вопрос: кому принадлежат доходы с произведения, если в его создании использовалась музыка множества артистов? Законодательно это вопрос всё ещё не отрегулирован, что вызывает частые волнения. Весной 2024 года более 200 западных артистов подписали петицию с призывом прекратить «хищническое» применение ИИ в музыкальной индустрии. Среди подписантов значились Билли Айлиш, Кэти Перри, Ники Минаж, Камила Кабельо, группа Pearl Jam, а также наследники Боба Марли и Фрэнка Синатры.

В феврале 2025-го в знак протеста против ИИ был выпущен безмолвный альбом, в котором приняли участие свыше 1000 британских музыкантов, в том числе Кейт Буш, Энни Леннокс, Деймон Албарн, Ханс Циммер и Эд О'Брайен из Radiohead. Лонгплей был назван «Is This What We Want?» (в пер. на русский — «Это то, чего мы хотим?»). Он был записан в пустых концертных залах и студиях. Так артисты представляют будущее, где само существование их профессии и музыкальной индустрии будет под угрозой из-за нейросетей.

Британские музыканты выпустили безмолвный альбом в знак протеста против ИИ

Этот вопрос стоит остро не только за рубежом, но и в России. Этой весной в ассоциации музыкальной индустрии оценили ущерб, который наносит авторам активное распространение сгенерированной музыки. Так они выяснили, что правообладатели теряют из-за нейросетей 8,5 миллиарда рублей в год.

Кроме этого созданные с помощью нейросетей произведения часто кажутся этически противоречивыми. Например, в последнее время всё чаще с помощью ИИ пытаются «воскресить» покойных артистов. Осенью 2024-го был воссоздан голос экс-лидера рок-группы Grateful Dead. Теперь он может озвучивать аудиокниги, статьи, стихи и другой письменный контент. Примерно в это же время вышел сгенерированный ИИ клип на посмертный сингл рэпера Децла «У всех на виду», также сделанный с помощью нейросетей.

Голоса живых артистов тоже нередко становятся инструментом в создании нейросетевого искусства. К этому все относятся по-разному. Канадская электронная певица Граймс в своих соцсетях пообещала, что отдаст 50% гонорара своим фанатам от любой успешной ИИ-песни, в которой используется её голос. Так она выразила свою готовность быть участником этого процесса: «Я думаю, это круто — слиться воедино с машиной, и мне нравится идея открытого доступа ко всем произведениям искусства и уничтожения авторских прав».

Рэпер Дрейк, в свою очередь, не был рад тому, что фанаты с помощью его сгенерированного голоса делают собственные песни или каверы на треки других исполнителей. В сети в 2023 году стала вирусной композиция Heart on My Sleeve с использованием голосов Дрейка и The Weeknd, которую спродюсировал пользователь TikTok Ghostwriter977. Песня была опубликована на стримингах, но позже удалена.

Активные споры в России вызвал недавний хит «Бобр» от группы SLAVA SKRIPKA, неожиданно ставший лидером чартов. Рэпер Jubilee заявил, что музыканты написали текст, а потом отдали его нейросети Suno, которая сгенерировала им мелодию и вокал. Но, как рассказали «Рамблеру» музыкальные эксперты, точно определить, кто создал трек, невозможно.

Автор песни про бобра или нейросеть: эксперты рассказали, как определить, кто пишет музыку сегодня

Мнение российских артистов о будущем музыки и нейросетей

«Рамблер» пообщался с артистами на премии «Новое радио AWARDS», которая объединила яркое шоу и благотворительный марафон, и узнал их прогнозы на то, как искусственный интеллект повлияет на музыку.

Filatov & Karas (Дмитрий Филатов)

© Страница Filatov & Karas в VK

Я думаю, что искусственный интеллект не вытеснит человека. Просто превратится в инструмент, помощник, даст новые возможности, математические решения. Но внутри самого творчества пока рано говорить о его применении.

Кроме того, что нам бесконечно присылают песни, сгенерированные искусственным интеллектом, сделанные одной кнопкой, никаких угроз нейросети не несут. Наверное, они будут опасны для стриминговых площадок, куда будут бесконечно выгружаться целые массивы этих искусственных треков. Но мне кажется, что это как-то урегулируется законодательно, будут вотермарки на эти треки.

Татьяна Куртукова

© LeoAlexF/CC BY-SA 4.0

Нейросети уже влияют на музыку, и не только на музыку, и этого не избежать. Нужно быстрее запускать вопрос, как всё это контролировать. Я имею в виду даже на уровне правительства. Потому что искусственный интеллект может пойти как во благо, так и во вред. Везде должны быть свои допустимые границы.

Xolidayboy

© Страница Xolidayboy в VK

Всё будет то же самое. Несмотря на то что приходят новые технологии, всё равно мы используем аналоговое оборудование, используем живые музыкальные инструменты в студийной записи и на концертах. Нейросети нам пока не помогают генерировать, что может создать человеческая душа.

Мне кажется, в ближайшие лет 50 ничто нам не грозит. Потому что, скажем так, выходят машины электрические, но автомобили с двигателями внутреннего сгорания до сих пор пленяют сердца огромного количества мужчин и женщин по всему миру. Поэтому рановато пока задумываться о революционных изменениях в нашем мире.

Andro

© Страница Andro в VK

Надеюсь на хорошее, что люди не будут трогать эти нейросети, чтобы создавать музыку, так как это единственное, что может нас приблизить к Вселенной. Надеюсь, люди умные.

ELMAN

© Страница ELMAN в VK

Глупо сопротивляться и отрицать факт, что изменения произойдут. Когда-то и гитара была только акустическая, потом появилась электрогитара, а затем и автотюн. Нельзя сопротивляться, нужно уметь встраиваться.

LYRIQ

© Страница LYRIQ в VK

Нейросети повлияют на музыку через пять лет, потому что алгоритмы просто научатся гораздо быстрее считывать запрос. Может быть, они расширят спектр своих функций. Он пока супербанальный.

Я пользовался нейросетями. Мне кажется, уже все, кто делает музыку, пользовались ими, пробовали. Можно, например, засемплировать какой-то элемент, который выдал искусственный интеллект. Это интересно. Но пока что не было ни разу, чтобы искусственный интеллект выдал достойный результат от и до. Это всё требует огромных доработок, внедрений, переделок. Как основа, что-то извне — это прикольно.

Mary Gu

© Страница Mary Gu в VK

У меня знакомые экспериментировали с написанием песен с помощью нейросетей. Чушь собачья получилась, честно говоря. То есть у ИИ нет души, нет истории. Пока что слабовато. Пока человек лучше пишет.

«Моя Мишель» (Татьяна Ткачук)

© Страница группы «Моя Мишель» в VK

Пока что, мне кажется, это ни к чему не приведёт. То есть в дизайне это привело к достаточно достойным результатам, и нейросети там реально можно использовать как инструмент. Нам, музыкантам, пока их довольно сложно применять. Я даже не имею в виду, чтобы они за нас песни писали, а даже как инструмент их сложно использовать.

Лёша Свик

© Страница Лёши Свика в VK

Нейросети уже влияют. У меня есть пример. Мне знакомая недавно написала, говорит: «Прикинь, я купила песню, которую написали с помощью искусственного интеллекта». Я послушал эту песню, оказалось, полная фигня. Я понял одну простую вещь: как бы искусственный интеллект ни писал песни, он никогда это не сделает с душой. Это просто определённые программы, которые будут лишь ускорять процесс.

***

У российских артистов всё ещё не сложилось единого мнения о том, как ИИ повлияет на музыку. Кто-то считает, что в будущем нейросети станут отличными помощниками продюсеров. Но многие музыканты уверены, что ИИ не сможет заменить творчество настоящих людей.

