Стало известно, когда поп-певица Lorde вернётся c новой музыкой

Новозеландская артистка Элла Йелич О'Коннор, выступающая под псевдонимом Lorde, намекнула на скорое начало новой вехи творчества. Артистка удалила всю информацию с официального сайта и соцсетей, а также записала голосовое сообщение для поклонников.

В нём Lorde призналась, что в ближайшее время «всё изменится». По её словам, сейчас она проживает последние моменты, в которые может быть «наедине» со своими поклонниками. Элла подчеркнула, что всё идёт как надо, и отметила, что готова к новому этапу. Певица поблагодарила фанатов за терпение и заявила, что грядёт «нечто безумное».

Согласно информации из соцсетей Lorde, её новый трек выйдет 25 апреля. Он будет называться What Was That. В песне будут строчки: «С 17 лет я отдавала тебе всё, а теперь мы просыпаемся ото сна, что это было?»

Изначально рядом с датой 25 апреля стояли эмодзи, изображавшие молекулу ДНК и цепи. Спустя некоторое время описание в профилях Lorde сменилось на фразу «Моргни три раза, когда почувствуешь эффект». Об этом сообщает NME.

Начав музыкальную карьеру в 2013-м, артистка решила выпускать альбомы каждые четыре года. До сих пор Lorde придерживалась этого правила: её последний лонгплей Solar Power вышел в 2021 году. Релиз не повторил коммерческий успех своих предшественников, потому что артистка отказалась от поп-стилистики и обратилась к более минималистичному фолк-звучанию.

