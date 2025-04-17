Исполнительница «Сигма Боя» Янковская рассказала, как её вдохновляла рок-музыка

12-летняя певица Мария Янковская, получившая известность как одна из двух исполнительниц хита «Сигма Бой», рассказала о своём пути в музыку. Артистка призналась, что на творческое развитие её вдохновил старший брат, собравший рок-группу.

© Соцсети Марии Янковской, Рамблер

До этого Янковская ходила в музыкальную школу и училась играть на фортепиано. По словам её матери Алины Янковской, дававшей интервью вместе с дочерью, певица даже заявляла о желании исполнять рок-музыку.

Алина Янковская призналась, что воспитывалась на классике, поэтому всегда считала рок «чем-то революционным». Мать певицы отметила, что параллельно с обучением в музыкальной школе её дочь стала изучать современные жанры, создала маленькую группу и «перестала бояться своих творческих идей».

Мария Янковская также призналась, что пока не в полной мере осознаёт свою мировую популярность. Артистка отметила, что ей, возможно, не удастся переплюнуть успех «Сигма Боя», но она обещала постараться.

Также Янковская заявила, что скоро выпустит много песен в сотрудничестве с «классными артистами», правда, пока только российскими. Слова артистки цитирует сайт «Фонтанки».

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