Рэп-артист Баста представит мюзикл «Любовь без памяти» этой осенью

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом «Баста», анонсировал мюзикл «Любовь без памяти». Премьера состоится 5 октября в «Вегас Сити Холл».

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Имена исполнителей главных ролей пока неизвестны. Открыт общий кастинг, участие в котором могут принять как профессиональные музыканты, так и студенты театральных вузов.

Сюжет постановки основывается на творческом пути самого Басты. Согласно синопсису главным героем мюзикла станет Саша — молодой и талантливый артист, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону. Он решительно настроен добиться успеха на музыкальном поприще.

Вскоре после приезда Саша влюбляется в свою ровесницу Катю. Взаимным чувствам молодых людей мешает то, что через месяц девушка должна уехать в Париж на учёбу. Кате и Саше придётся бороться с «интригами и ревностью недоброжелателей и недоверием родственников», сообщается в пресс-релизе.

Режиссёром постановки станет Алексей Франдетти — двукратный номинант театральной премии «Золотая маска». «Любовь без памяти» станет второй совместной работой Франдетти и Басты. Ранее артисты представили музыкальную драму «Маяковский», приуроченную к 130-летию со дня рождения поэта.

Баста выступит музыкальным продюсером постановки. В мюзикле будут использованы как существующие хиты Вакуленко, выпущенные под разными псевдонимами, так и новые композиции. Например, в постановку войдут песни «Сансара», «Кинолента», «Жульбаны», «Медлячок», Russian Paradise, «На заре», «Моя игра» и многие другие. Также прозвучит песня «Любовь без памяти», подарившая мюзиклу название.

В разработке постановки задействованы драматург Антон Аносов, театральный художник Анастасия Пугашкина, художник по свету Иван Виноградов, балетмейстер Ирина Кашуба и другие. В команде продюсеров — Евгений Финкельштейн, Николай Дуксин и Надежда Соловьёва.

Состоялась премьера шоу «С самых низов», в котором Баста делится своим опытом