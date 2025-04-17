Отец Жанны Фриске одобрил идею создания фильма о покойной артистке

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что будет рад, если о его покойной дочери снимут фильм. Но предостерёг потенциальных создателей от использования дипфейков. Так называют нейросетевой инструмент, который позволяет создать на теле человека любое лицо.

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Копылов вспомнил клип «А на море белый песок», созданный таким образом в 2024 году. Увидев его на мероприятии телеканала Муз-ТВ, отец певицы почувствовал недомогание.

Копылов также отметил, что уже одобрил идею создания книги о Фриске. С таким предложением к нему обратились несколько издателей из США и Латвии, сообщает «Абзац».

Жанна Фриске прославилась в нулевые, когда была участницей женской поп-группы «Блестящие». В 2013-м певице диагностировали глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. В июне 2015 года Фриске умерла в возрасте 40 лет.

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