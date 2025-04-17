Отец Жанны Фриске одобрил идею создания фильма о покойной артистке
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что будет рад, если о его покойной дочери снимут фильм. Но предостерёг потенциальных создателей от использования дипфейков. Так называют нейросетевой инструмент, который позволяет создать на теле человека любое лицо.
Копылов вспомнил клип «А на море белый песок», созданный таким образом в 2024 году. Увидев его на мероприятии телеканала Муз-ТВ, отец певицы почувствовал недомогание.
Копылов также отметил, что уже одобрил идею создания книги о Фриске. С таким предложением к нему обратились несколько издателей из США и Латвии, сообщает «Абзац».
Жанна Фриске прославилась в нулевые, когда была участницей женской поп-группы «Блестящие». В 2013-м певице диагностировали глиобластому — агрессивную форму рака головного мозга. В июне 2015 года Фриске умерла в возрасте 40 лет.
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