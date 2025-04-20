Главное в музыке за неделю: Кэти Перри в космосе и мюзикл Басты

Кэти Перри отправилась в космос, где исполнила песню What A Wonderful World, а Баста анонсировал мюзикл о своём творческом пути. О главных музыкальных событиях прошедшей недели читайте в дайджесте «Рамблера».

© Соцсети группы «Три дня дождя» и Кэти Перри, Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Рамблер

Новости недели

Певица Кэти Перри стала первой поп-звездой, спевшей в космосе

© Соцсети Кэти Перри

Американская поп-певица Кэти Перри стала частью полностью женского экипажа, совершившего полёт на 100 км над Землёй. Такое произошло впервые со времён экспедиции Валентины Терешковой в 1963 году. Группа отправилась в космос 14 апреля и вернулась обратно спустя 12 минут.

Кэти Перри не упустила возможности спеть в невесомости. Для этого она выбрала не свою песню, а классическую композицию Луи Армстронга What A Wonderful World. Она объяснила это тем, что не хотела привлекать к себе и своей музыке чрезмерное внимание. После возвращения артистки на Землю она пообещала, что обязательно напишет песню о пережитом уникальном опыте.

Рэп-артист Баста представит мюзикл «Любовь без памяти»

© Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Рэпер Василий Вакуленко, он же Баста, анонсировал мюзикл «Любовь без памяти», основанный на его творческом пути. Главным героем постановки станет молодой и талантливый артист Саша, который переехал в Москву из Ростова-на-Дону. Режиссёрское кресло займёт двукратный номинант театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Вместе с Вакуленко он уже ставил музыкальную драму «Маяковский». Баста станет музыкальным продюсером постановки. Во время мюзикла прозвучат как хиты артиста, так и новые композиции. Премьера состоится 5 октября в «Вегас Сити Холл».

Стало известно, где и когда пройдёт «Евровидение-2025»

© Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com

В этом году международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдёт в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй полуфинал — 15 мая, а завершение состязания — 17 мая. В 2025-м в «Евровидении» принимают участие артисты из 37 стран, России среди них нет. По мнению букмекеров, наиболее вероятна в этом году победа Швеции. Среди фаворитов также — Австрия, Франция, Израиль и Нидерланды.

В конце апреля выйдет трибьют-альбом рэперу Децлу

© Соцсети Децла

Трибьют-альбом рэперу Кириллу Толмацкому, известному как Децл, выйдет 25 апреля. Точный трек-лист пластинки, на которой другие артисты будут перепевать композиции хип-хоп-артиста, официально ещё не объявлен. О своём участии в лонгплее заявил только рэпер Yanix. Он сделает свою версию трека «Потабачим» 2004 года. Децл скончался 3 февраля 2019 года от сердечного приступа.

По биографии покойного рэпера Децла снимут художественный сериал

HiFi-стриминг Звук и бар «Ровесник» устроят концерт в поддержку молодых артистов

© Звук

24 апреля HiFi-стриминг Звук проведёт большой концерт «Громче» в поддержку молодых артистов в баре «Ровесник». Вход на него будет свободным. Среди выступающих — Наша Таня, Маленький Буддист, Лолита Косс. Хедлайнером станет культовая группа «Винтаж». Вскоре также будет объявлено имя специального гостя.

В преддверии события также состоится розыгрыш сертификатов на 2000 рублей в «Ровеснике». Победители будут выбраны среди тех, кто больше всех послушает специальный плейлист. В нём собраны песни выступающих музыкантов.

Релиз недели

«Три дня дождя» — «Висхолдинг»

© Соцсети группы «Три дня дождя»

Рок-группа «Три дня дождя» вновь перемешивает личные переживания с мощным инструменталом в новом альбоме «Висхолдинг». В него вошли 14 треков, среди которых есть совместные композиции с певицей неисправность, рэпером pyrokinesis и артистом LYRIQ. Название пластинки обозначает одну из форм эмоционального насилия, когда один отказывается обсуждать волнующую его тему и наказывает другого молчанием. «Висхолдинг» наполнен искренними эмоциями, страхами и болями лидера группы Глеба Викторова, который за день до релиза вышел из реабилитационного центра. В этом альбоме чувствуется новое звучание группы, которая будто повзрослела вместе с её солистом. При этом «Три дня дождя» не отходят от эмоциональной документальности, её точно оценят давние фанаты коллектива.

Рок-группа «Три дня дождя» выпустила альбом «Висхолдинг»

Материал недели

Татьяна Куртукова, Xolidayboy и другие предсказали, как ИИ повлияет на музыку

Применение искусственного интеллекта в музыке вызывает активные споры. Одним кажется, что это делает искусство бездушным, а другие видят в нейросетях новую главу творческого процесса. В статье «Рамблера» вы узнаете о том, как российские артисты видят будущее музыки и нейросетей.