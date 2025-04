Новинки российской музыки: AY YOLA, Баста и «СЛОТ»

Башкирская группа AY YOLA смешивает рок и хип-хоп с этномотивами, рэпер Баста выпускает один из самых личных треков, а группа «СЛОТ» поёт о власти информации в современном мире. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

Синглы

Джарахов, FEDUK — «Париж»

Жанр: хип-хоп, поп

Если песня называется «Париж», то с большой вероятностью она будет про любовь. Джарахов и FEDUK последовали этому правилу и записали лёгкий романтичный трек. Огромного смысла в композиции нет, но зато в ней есть много строчек с признаниями в искренних чувствах. Воздушность, которую треку дарят минималистичные биты, идеально подойдёт для тёплых весенних вечеров.

Элджей, NAVAI — AEROFLOT 143

Жанр: поп

Бесконечный поиск, уходящая в никуда молодость и многочисленные романтические связи — примерный список тем, в которые погружаются Элджей и NAVAI в своём треке AEROFLOT 143. Не забыли они и про привычную для рэперов эстетику роскоши, которая в песне кроется в желании улететь от всех проблем в Дубай. Пусть лирика и не лишена эмоциональности, музыка, наоборот, звучит очень спокойно и отрешённо.

AY YOLA — Tugan Tel

Жанр: этно

Башкирская группа AY YOLA выпустила свой третий сингл Tugan Tel, название которого на русский переводится как «Родной язык». Если их предыдущий трек Homay, завирусившийся в соцсетях, был сделан с уклоном на трендовое электронное звучание, то в Tugan Tel группа вовсю экспериментирует со стилями. Начинается песня с рэпа от солистки Адель, а в припеве на слушателей обрушиваются тяжёлые гитары, перемешанные с народными инструментами. После в сингл неожиданно врывается вокальное соло с национальным колоритом. Из-за неожиданного переплетения жанров эта песня звучит даже интереснее Homay. Остаётся только догадываться, сколько козырей группа ещё прячет в рукавах своих башкирских кафтанов.

Ваня Дмитриенко — «Настоящая»

Жанр: поп

В последнее время нежная романтика в песнях Вани Дмитриенко плавно перетекает в лирику о страсти и желании. Но от этого его композиции не становятся поверхностными. В новом треке «Настоящая» и вовсе проскальзывает тема потерянности. Поддерживают эмоциональный накал в сингле жёсткие гитары и ударные.

Баста — «Мама, я могу!»

Жанр: хип-хоп

Даже если тебе почти 45 лет, поддержка мамы всё равно имеет значение. В новом сингле Баста поёт, что благодаря вере матери в своего сына тот может пройти путь «от признания двора до любви миллионов». Особенно песня понравится любителям футбола, ведь в центре сюжета находится герой, который без ума от этой игры. Брутальности треку добавляют чёткие рэп-куплеты.

NЮ — «Не получается»

Жанр: поп-рок

В новом треке Юрий Николаенко, он же NЮ, делает выбор в пользу искренних простых слов, а не ярких метафор. При этом его лирика не теряет своей красоты. Главной темой песни «Не получается» стала невзаимная влюблённость. Чтобы полностью раскрыть её, Николаенко использует рок-мотивы, которые всё чаще и чаще стали проскальзывать в его творчестве.

Григорий Лепс, Лёша Свик — «Дайте надежду»

Жанр: поп

«Дайте надежду» — это настолько эмоциональная песня, что временами она напоминает крик о помощи. Вокал Григория Лепса в треке раскрывает всю свою мощь. Особенно это заметно в моменте перед бриджем, когда певец долго держит высокую ноту в своём фирменном стиле. Динамичности композиции добавляют рэп-вставки от Лёши Свика, которые сбавляют накал и дают слушателям несколько секунд покоя. Чтобы у поклонников не было даже шанса остаться без мурашек, в эту песню музыканты вставили яркие инструментальные партии.

«СЛОТ» — «Обет молчания»

Жанр: альтернативный рок

Агрессивная подача группы «СЛОТ» как нельзя лучше подошла к песне об опасности собственного мнения. В треке коллектив поёт о том, что в мире, где информация стала оружием, любое высказывание «будет использовано против вас». Начинаясь с экстрим-вокала, трек до конца не перестаёт удивлять, то затихая, то обрушиваясь скрежетом инструментов. «Обет молчания» стал третьим синглом «СЛОТ» в новом составе. Композиция войдёт в грядущий альбом коллектива.

Asenssia — «Закат»

Жанр: инди-поп

Вдохновлённый эстетикой 90-х сингл «Закат» напоминает спокойное течение реки. Мечтательные синтипоп-биты в песне переплетаются с голосом певицы Asenssia, который постоянно растворяется в эхо. Сквозь метафоричные строчки проскальзывает тема неразделённой любви. Сингл войдёт в первый сольный альбом исполнительницы.

Альбомы

«Перемотка» — «Зелёный луч»

Жанр: постпанк

Для тех, у кого тёплое время года ассоциируется с воспоминаниями о детстве, екатеринбургская группа «Перемотка» выпустила пластинку «Зелёный луч». Весь лонгплей проникнут чувством ностальгии по давним временам, которые кажутся больше сном, чем реальностью. Среди 15 треков также можно увидеть совместную песню с «забей, лерочка», которая из-за своей нежности и спокойствия напоминает колыбельную. «Зелёный луч» особенно понравится тем, кому не хватает доброй музыки.

Различные артисты — The Hat Music Vol.1

Жанр: джаз

МТС Лейбл и бар The Hat открыли джазовый лейбл The Hat Music. В честь этого события они выпустили альбом The Hat Music Vol.1, в который вошли 15 треков, демонстрирующих современную джазовую сцену России. Ни одна из композиций не похожа на другую, в каждой из них музыканты показывают свой уникальный стиль. В пластинке можно найти как альтернативный, так и традиционный джаз. Альбом подойдёт тем, кто ищет для себя новые имена и хочет больше узнать о том, как сейчас развивается этот жанр.

