Мария Янковская анонсировала премьеру песни «Сигма Гёрл» с известной певицей

12-летняя артистка Мария Янковская, получившая известность как одна из двух исполнительниц песни «Сигма Бой», анонсировала новый трек. Песня получила название «Сигма Гёрл». Участие в её записи приняла «известная блогер-певица», имя которой пока неизвестно.

© Артем Пряхин/РИА Новости; Рамблер

Янковская призналась, что в «Сигма Гёрл» расскажет о том, «какая она классная». Но делиться деталями не стала. Артистка подчеркнула, что у её партнёрши по дуэту тоже есть «мировые хиты». Премьера трека, предположительно, состоится в пятницу 25 апреля.

Также певица отметила, что развивает не только музыкальную, но и актёрскую карьеру. Янковская пообещала, что в скором времени поклонники увидят её в «новой интересной роли, и даже не одной». Уточнять подробности Янковская не стала. Слова артистки цитирует газета METRO.

Ранее в этом году артистка обсуждала возможность сотрудничества с экс-участницей «Тату» Леной Катиной. Также видео с Янковской появилось в блоге артистки Ольги Бузовой. В прошлом году её песня «Без дел» вошла в американский чарт Billboard, так что у артистки тоже есть «мировые хиты».

Исполнительница «Сигма Боя» Янковская рассказала, как её вдохновляла рок-музыка