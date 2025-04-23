Основатель «Агаты Кристи» Самойлов высказался о рок-музыке в России

Российский артист Вадим Самойлов, известный как один из основателей группы «Агата Кристи», поделился мнением о состоянии рок-музыки в России. По его словам, жанр может возродиться.

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Самойлов подчеркнул, что сегодня молодое поколение ищет что-то честное и настоящее. Музыкант выразил надежду, что в ближайшее время произойдут «большие события», которые изменят культуру в лучшую сторону. Самойлов отметил, что уже сейчас в технологическую «обёрточку» музыкальных аранжировок разные артисты заворачивают «что-то содержательное».

Лидер «Агаты Кристи» также заявил, что группа работает над новым альбомом, передаёт НСН. Его премьера запланирована на осень. Самойлов признался, что пока не придумал название для релиза, и предположил, что может назвать его «60» — по своему возрасту.

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