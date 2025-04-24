Группа Green Day получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Американская рок-группа Green Day будет удостоена звезды на голливудской «Аллее славы». Церемония награждения пройдёт 1 мая. В качестве спикеров на ней выступят теннисистка Серена Уильямс и актёр Райан Рейнольдс. Ведущим станет Мэтт Пинфилд.

© Dawn Fletcher-Park/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

Звезда Green Day будет располагаться по адресу Голливудский бульвар, 6212, что недалеко от магазина грампластинок Amoeba Music. Это будет 2810-я церемония награждения с момента открытия «Аллеи славы» в 1960 году, пишет Billboard.

Группа Green Day была образована в 1987-м. За всё время существования коллектив выпустил 14 студийных альбомов. Среди самых известных их пластинок — American Idiot, 21st Century Breakdown и Dookie. На счету Green Day четыре статуэтки престижной музыкальной премии «Грэмми». А в 2015-м группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее стало известно, что в скором времени появится комедия, вдохновлённая историей Green Day.

Комедия, вдохновлённая группой Green Day, находится в разработке