В Суздале пройдёт Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Народный артист России Денис Мацуев проведёт в Суздале Летний музыкальный фестиваль с 29 июня по 5 июля. Мероприятие соберёт ведущие российские музыкальные коллективы, известных солистов и перспективных исполнителей.

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В фестивале примут участие Госоркестр России имени Евгения Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина и другие представители академической и джазовой сцены, сообщает «Газета.ру».

Мероприятие состоится на открытом воздухе на живописных площадках Суздаля: в Спасо-Евфимиевом монастыре, белокаменном кремле и «Зарядье». Для слушателей будет организован партер с посадочными местами.

«Сюрпризом фестиваля станет участие в нём победителей Второго Международного конкурса имени С.В. Рахманинова в номинации "фортепиано" и "дирижирование", которые определятся несколькими днями ранее и приедут выступить с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром», — рассказал Денис Мацуев.

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