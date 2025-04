Главное в музыке за неделю: Мэрилин Мэнсон на Park Live, премия «Муз-ТВ-2025»

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон выступит на фестивале в Алматы, а премия «Муз-ТВ» объявила номинантов этого года. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Мэрилин Мэнсон даст концерт на фестивале Park Live в Алматы

Американский эпатажный рокер Мэрилин Мэнсон станет одним из хедлайнеров фестиваля Park Live. Мероприятие состоится в казахстанском городе Алматы. 5 сентября выступит норвежский диджей Алан Уокер, 6 сентября — Мэрилин Мэнсон, а 7 сентября — норвежский электронный дуэт Röyksopp. В прошлом году Park Live прошёл впервые после пятилетней паузы и переезда в Алматы из Москвы.

Премия «Муз-ТВ» объявила номинантов

Телеканал «Муз-ТВ» объявил имена музыкантов, номинированных на его премию. Артисты поборются за победу в 13 категориях, среди которых есть «Лучший сольный концерт», «Лучшее видео», «Прорыв года и другие». По количеству номинаций лидируют Дима Билан и Люся Чеботина. Певец претендует на победу в 7 категориях, а артистка в 6.

За звание лучшего исполнителя соревнуются Дима Билан, JONY, Xolidayboy, Филипп Киркоров, Мот, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Сергей Лазарев. Лучшей исполнительницей могут стать ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Zivert, Лолита, Люся Чеботина, Клава Кока, Полина Гагарина и Татьяна Куртукова. Победителей определит голосование экспертной комиссии и зрителей канала. Церемония награждения пройдёт 5 июня на Live Arena в Москве.

Фанаты выбрали группу, которую нужно ввести в Зал славы рок-н-ролла

Любители рока через голосование выбрали группу, которую им бы хотелось видеть в Зале славы рок-н-ролла в этом году. Опрос проводился на сайте организации. Победителями вышли американцы Phish, славящиеся своими импровизациями. За группу отдали голоса 330 тысяч человек.

Сам по себе выигрыш в опросе не обеспечивает введения в Зал славы рок-н-ролла. Он засчитывается как один голос. Итоговое решение зависит от специальной комиссии из 1200 представителей музыкальной индустрии. При этом в прошлые годы триумфаторы фанатского голосования в 11 из 12 случаев действительно входили в Зал славы рок-н-ролла.

Элис Купер спустя 50 лет воссоединится с участниками своей первой группы

Американский рокер Элис Купер анонсировал новый альбом Revenge Of Alice Cooper, записанный вместе с оригинальным составом его самой первой группы. Последний раз исполнитель сотрудничал с ними полвека назад. Над альбомом работали гитарист Майкл Брюс, басист Деннис Данауэй и барабанщик Нил Смит. В трек-лист войдёт песня What Happened To You, родившаяся из старой демозаписи Глена Бакстона. Гитарист тоже в прошлом играл с Купером, но скончался в 1997 году. Revenge Of Alice Cooper выйдет 25 июля.

67% россиян слушают аудиоконтент для образования

Проведённый HiFi-стримингом Звук и образовательной платформой «Нетология» опрос выявил, как часто россияне слушают что-то, помимо музыки. Оказалось, что 67% россиян выбирают аудиоконтент для образования и саморазвития. Главным образом подобный формат привлекает слушателей тем, что его удобно совмещать с другими делами. При этом до конца за один раз контент дослушивают лишь 15%. Подробнее с результатами опроса можно ознакомиться в новости.

Релиз недели

Децл — Трибьют

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, оставил большой след на российской сцене нулевых. 3 февраля 2019 года рэпер скончался от сердечного приступа в возрасте 35 лет. В посвящённый ему альбом вошло 16 композиций от самых разных артистов — не только рэперов.

Большинство исполнителей постарались переосмыслить хиты Децла в рамках своего узнаваемого стиля. Благодаря этому у них получился свежий и жанрово разнообразный сборник, который в то же время успешно отдаёт дань уважения покойному. Например, Jane Air вместе с polnalyubvi сделали рок-кавер на «Ночь», в композиции «Кровь моя кровь» от GUMA и ЛЁНИ можно услышать русские народные мотивы, а электронное звучание LOVANDA создало расслабленную атмосферу в Made in Brazil.

Материал недели

Тест: угадайте, как выглядят известные артисты без масок и грима

Если вам всегда было любопытно узнать, кто прячется за масками чудовищ в группах вроде Slipknot, но не хватало духа, то теперь это можно сделать совсем без страха и в игровой форме. «Рамблер» подготовил тест, где по фотографиям нужно угадать, как звёзды музыки выглядят вне своих сценических образов.

