Новинки российской музыки: Люся Чеботина, Леонид Агутин и Хаски

Люся Чеботина вновь проходится по мужскому эго, Леонид Агутин вспоминает детство, а Хаски погружает слушателей в атмосферу мрачного санатория. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА; Первое музыкальное/Леонид Агутин; Хаски; Рамблер

Синглы

Люся Чеботина — «КАБЛУК»

© Соцсети Люси Чеботиной

Жанр: поп

Сильная и независимая Люся Чеботина представляет трек «КАБЛУК» о любви и уважении к себе. Видимо, в прошлом какой-то кавалер сильно насолил певице, потому что она всё чаще стала петь о мужчинах, недостойных её внимания. В новом сингле она заверяет молодого человека, что не будет бегать за ним, как все остальные. Причина проста: у неё большой каблук. Но танцам это никак не помешает, иначе как объяснить наличие в треке энергичных клубных битов.

Леонид Агутин — «Пойдём домой»

© agutin.com

Жанр: поп

Леонид Агутин в новом сингле собрал самые тёплые воспоминания из детства. В лирике встречаются и резная ограда, и пирог из сгущёнки, и мама, которая зовёт домой. Трек звучит легко из-за жизнерадостных фанковых мотивов и расслабленного вокала. А яркая ритм-секция, у которой в песне чуть ли не главная роль, точно не оставит равнодушными любителей танцев. Сингл «Пойдём домой» войдёт в грядущий альбом Агутина «Н.В.Л».

Zivert — «один процент»

© Страница Zivert в VK

Жанр: поп

В треке «один процент» певица Zivert смешала космическое звучание и метафоричную лирику. О точном смысле песни можно только догадываться, но в ней определённо чувствуются отголоски любовной темы. Неожиданно в конце трека врывается строчка на английском «May the Force be with you» (в пер. на рус. — «Да пребудет с тобой Сила»), которую многие знают по фильму «Звёздные войны». Вероятно, таким образом Zivert желает удачи своим слушателям и играет с их фанатскими чувствами. Кроме певицы в сингле можно услышать голос LYRIQ, который добавил треку инопланетной электроники.

NYUSHA — AMORE

© nyusha.ru

Жанр: поп

В новом сингле Нюша поёт о любви, но делает это весьма необычно. Вместо привычного нежного голоса артистка демонстрирует мощный вокал. К тому же песня проникнута восточными мотивами. Ко всему этому певица добавляет богатое звучание, в котором электронные биты прекрасно сочетаются с народными нотками бэк-вокала. Нюша удачно соединяет несколько культур. На это намекает и лирика, в которой встречаются слова на русском, английском, итальянском и французском.

Хаски — «Заложник»

© maria_uoker/CC0

Жанр: хип-хоп

Скоро рэпер Хаски выпустит компьютерную игру «Заложник». Её сюжет разворачивается внутри санатория. Если учитывать, что её делает Хаски, весьма вероятно, она будет мрачной и психологически тяжёлой. Атмосферу проекта передаёт одноимённый трек. В нём есть привычная для Хаски сложная лирика, богатая на образы. Например, строчки, которые он пишет, музыкант сравнивает с ползущим муравьём, а глаза называет силиконовыми. Сингл также богат на музыкальные эксперименты. На протяжении всего трека на фоне звучат женские вокализы, которые в конце переходят в партии из опер Шостаковича и Римского-Корсакова.

Jony, Arash — «Уходи Уходи» (Boro Boro)

© Страница Jony в VK

Жанр: поп

Jony объединился с турецким певцом Arash. Вместе они сделали ремейк песни Arash «Boro Boro» (2005). Композиция обогатилась лирикой на русском и мелодичными вставками. Несмотря на это, трек всё равно пропитан турецкой эстетикой. А клубные биты c большой вероятностью навеют слушателям ностальгию по нулевым.

Мэйби Бэйби, ЛСП — «Клуб»

© Страница Мэйби Бэйби в VK

Жанр: поп

Совместный трек Мэйби Бэйби и ЛСП напоминает диалог. В первом куплете артистка поёт о своём роскошном отдыхе в клубе, называя себя mommy. А ЛСП в своей партии говорит, что ему уже надоел такой отдых: «Бэйби, я не heartbreaker, а старый дед». Сама тема располагает к танцевальным клубным битам, которых в песне предостаточно.

«Дискотека Авария», Ольга Бузова — «Страна Аления»

© Страница «Дискотеки Аварии» в VK

Жанр: поп

«Дискотека Авария» и Ольга Бузова решили сыграть на чувстве ностальгии и сделать песню, основанную на культовой песне нулевых. В припевах Бузова перепевает трек Жени Отрадной «Уходи», а в строчках куплета скрывается отсылка на «Манхэттен» от «Банд’Эрос». За современность отвечают сленговые выражения, например «рэд флаг» и «это база», а также популярный в сети мем с Бузовой «Мои хорошие, ну что, плохо вам?» В итоге у артистов получился трек-шутка, который привлекает больше не музыкальностью, а юмором.

Антоха MC — «По волне моей памяти»

© Страница Антохи MC в VK

Жанр: поп

Антоха MC сделал кавер на композицию Давида Тухманова «По волне моей памяти», выпущенную в семидесятых. Новая версия песни вошла в саундтрек фильма «Где наши деньги?». Трек изначально был очень близок к Антохе МС по стилю, но музыкант всё равно добавил в него много своих фирменных акцентов. Например, в его варианте звучат модные хипстерские биты и тягучие ноты. Энергичность и лёгкость песни не пропали, но композиция определённо стала звучать более современно.

«Синдром главного героя» — «домой»

© Страница группы «Синдром главного героя» в VK

Жанр: альтернатива

Группа из Екатеринбурга «Синдром главного героя» с помощью глубоких метафор делится своими мыслями о любви в треке «домой». Эмоции доходят до предела в припеве песни, когда томный вокал солиста почти переходит в крик. Возвышенности композиции добавляет меланхоличный инструментал, в котором иногда встречается симфоническое звучание скрипок.

Альбомы

DJ Stonik1917 — «УРОНИ ТУСУ»

© Страница DJ Stonik1917 в VK

Жанр: электроника

DJ Stonik1917 резко стал одним из самых модных электронщиков, когда в сети завирусилась его песня GoodDayFlopTray. Её все запомнили по строчке «Какой хороший день, чтобы подарить цветок». Оптимистичное настроение распространяется и на его альбом «УРОНИ ТУСУ». В него вошло 13 треков, выполненных в стиле хаус, которые идеально подойдут для летних вечеринок. На пластинке также отметились Хаски, I61, Бизае, Антоха MC, Electro Daddy, слушай экзорцист, SP4К и Saint City Lovers.

Gorilla Zippo — LAMBADA

© Okras/CC BY-SA 4.0

Жанр: электроника

Василий Вакуленко, известный как Баста, выпустил новый альбом своего электронного сайд-проекта Gorilla Zippo. Внутри него девять танцевальных треков с атмосферой девяностых и нулевых. Акцент в композициях выполнен не на лирику, которой почти нет в лонгплее, а на разнообразие битов.

Одним из подарков по случаю выхода альбома стал клип на песню «Туда-сюда», в котором приняли участие 75 знаменитостей. Среди них — Гуф, Паша Техник, Егор Крид, Антон Шастун, Сергей Бурунов, Олеся Иванченко, Стас Михайлов, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, OG Buda и многие другие.

Новинки российской музыки: AY YOLA, Баста и «СЛОТ»