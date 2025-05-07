Из спортзала на сцену: кто такая Bearwolf, исполнившая хит GODZILLA

В квартире отключают горячую воду, и девушка отправляется в спортзал с единственной целью: принять душ. Выходя с полотенцем на голове, довольная героиня крутит в руках абонемент в спортзал под строчки «Гроза не грозила, восстану как годзилла». В 2024 году ролик с таким сюжетом завирусился в TikTok, явив публике певицу Bearwolf. Оказалось, что за брутальным псевдонимом скрывается Валерия Василевская — фитнес-блогер, решившая попробовать силы в музыке. «Рамблер» рассказывает, как артистка выбрала псевдоним, почему решила заняться спортом и как добилась всероссийской известности.

© Страница Bearwolf в VK; Рамблер

Трудное детство: злые сверстники и комплексы из-за веса

Настоящее имя Bearwolf — Валерия Василевская. Девушка родилась во Владивостоке 14 ноября 1996 года.

Невзирая на эффектный облик сегодня, в детстве Василевская не пользовалась популярностью среди сверстников. Сверстники обзывали её «жирной». Однажды Василевская даже бросила хоровой кружок, потому что преподаватель дал ей сольную партию в песне про толстую девочку. Это вдохновило артистку заняться спортом.

В этот период жизни музыка поддерживала будущую певицу. В сентябре 2024 года Василевская рассказала об этом изданию Rocket Mag: «Я шла тренироваться в зал, и музыка была со мной. Она меня бодрила, мотивировала. Это были и мотивационные “мужские” треки, и песни о любви. Раньше я слушала Мишу Маваши, Нурминского. Под трек “Сумасшедший” Biffguyz я делала присед с весом 110 килограммов. MiyaGi, конечно, очень сильно меня мотивировал, хоть он и о грустном поёт».

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Параллельно походам в спортзал Валерия поступила в Дальневосточный федеральный университет, чтобы получить специальность товароведа. Окончив его с красным дипломом, Василевская переехала в Москву. В столице Валерия поступила в колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, чтобы стать профессиональным тренером.

© Страница Bearwolf в VK

Тренер с большой харизмой: создание псевдонима, блог и хейт

Здоровый образ жизни, регулярные тренировки и спорт стали основной тематикой блога, который Василевская завела в 2019 году. В описаниях соцсетей и сегодня встречается формулировка «Тренер с большой харизмой». Валерия выкладывала собственные фотографии в купальниках и обтягивающих лосинах, подчёркивавших артистку с выгодных сторон, и юмористические ролики. Тогда же она придумала псевдоним. Василевская выбрала именно его, потому что это слово означает человека, который может быть разным.

Демонстрируя накачанное тело и пышные формы, Валерия пыталась вдохновлять подписчиков «пахать и стремиться к лучшему». Блогер была уверена, что добиться такого тела может каждый, кто готов уделять внимание тренировкам и здоровому питанию.

© Страница Bearwolf в VK

Не все пользователи интернета поверили в спортивное происхождение форм Василевской. Поползли слухи о том, что блогер обращалась за помощью к пластическим хирургам. Сама артистка не раз это опровергала, утверждая, что пришла к своей фигуре через множество нервных срывов и приступов РПП (расстройств пищевого поведения).

Василевская также наслышана о сравнениях с американской дивой Ким Кардашьян, но в интервью «Комсомольской правде» призналась, что не согласна с ними: «Люди не верят в собственную силу, собственную значимость. Какой-то рандомный человек написал статью девять лет назад, где он решил меня сравнить с Ким Кардашьян. И эта статья, можно сказать, не то чтобы стала знаменитой, но стала востребована через определённое количество лет. Сейчас все говорят про именно эту статью. А он просто так выдумал, просто придумал, и это его личное мнение. Если хотят сравнивать, пусть сравнивают, но я не вижу сходства».

В общей сложности Василевская потратила на спорт семь лет жизни. Добившись успеха на этой стезе, артистка занялась другой.

Музыкальный триумф: «Годзилла», «Валькирия» и «Химера»

В ноябре 2023 года Василевская решила попробовать силы на музыкальном поприще. Она выложила эмоциональный сингл «Мы падали», который посвятила маме. Песня была записана при поддержке Степана Гапонова — музыканта из Владивостока, основателя вокальной студии ProGolos. В январе 2024-го артистка опубликовала песню «Холод». В нём Bearwolf впервые обратилась к народному пению, которое органично вписалось в её дальнейшие релизы.

Только с третьей попытки Василевская смогла привлечь внимание кого-то, кроме своих подписчиков. Это случилось благодаря песне GODZILLA, вышедшей 17 мая 2024 года. Слова написала сама артистка, а вот за аранжировки отвечал Арутюн Тамамян, известный как продюсер FARGO. До сотрудничества с Bearwolf он написал хит Life для Юлии Зиверт, Dior для блогера-подростка Егора Шипа и песню Funeral для зарубежного хип-хоп-артиста Мигеля. По словам Валерии, она вышла на специалиста сама: написала в соцсетях и прислала текст. Именно Fargo придумал танцевальную поп-аранжировку, превратившую трек в хит летних танцполов.

© Страница Bearwolf в VK

Артистка призналась, что у GODZILLA долгая история: «Сначала я сочинила очень серьёзную песню со сложным и глубоким текстом, так как раньше слушала много такой “музыки в стихах”. Чтобы разбавить атмосферу серьёзности, мой коллега предложил сделать запоминающийся и легкомысленный припев. Я сделала, но трек так и не выпустила. Через какое-то время показала его Fargo, ему очень понравился мотив припева, и он посоветовал мне развить эту идею. В итоге я написала совершенно другие куплеты, и в такой версии “Годзилла” уже вышла в свет».

Чтобы завируситься, треку потребовался месяц, в течение которого певица регулярно публиковала его в соцсетях. Валерия даже предположила, что поначалу аудитория попросту не поняла суть и смысл песни. В июне GODZILLA ворвалась в чарты. Почти за год существования было снято больше 80 тысяч TikTok-видео под эту песню.

Bearwolf уверена, что преуспела благодаря бесстрашию и отсутствию ожиданий: «Я просто разрешила себе проявляться так, как хочу. Не боялась экспериментировать. Больших требований к себе не предъявляла, просто решила проявиться, не зная, что из этого выйдет. Придумывала стихи, забила на то, как обо мне будут думать, потому что я хотела что-то создавать. У меня получилось продвинуть трек через соцсети стабильной работой, он месяц не заходил». Певица также подчеркнула, что после того, как GODZILLA попала в чарты, её жизнь почти не изменилась.

Певица выпустила ещё несколько песен. Одна из них, «Посмотри в глаза», — это перепевка хита Натальи Ветлицкой. Композиция «Один в поле воин» мелодически повторяет «Годзиллу», но, по словам Bearwolf, это случилось само собой. Трек точно так же призывает слушателя не сдаваться даже в условиях полного одиночества.

Песня «Голоса», вышедшая в июне 2024-го, — совершенно другая. Артистка отметила, что ей хочется делать серьёзную музыку, а не только создавать мемы. Bearwolf также призналась, что в будущем планирует делать «народную рок-музыку». В «Голосах» действительно зазвучали этнические мотивы и драматичный, почти эпический фолк. В авторах песни указана только сама исполнительница.

В конце 2024-го Василевская пожинала плоды своих усилий. Артистку пригласили на эпизодическую роль в комедийно-пародийную картину «Небриллиантовая рука». Bearwolf воплотила образ модели наравне с певицами MONA, Асией и Wiwo. Роль её начальника, импозантного модельера Ив Сен Билана, сыграл российский музыкант Дима Билан. В то же время HiFi-стриминг Звук вручил артистке премию «Прорыв года».

© Страница Bearwolf в VK

«Народный рок»: чем Bearwolf занимается сегодня

Получив несколько громких наград и приобретя популярность, артистка не стала расслабляться и продолжила работу над новыми треками. В 2025 году Bearwolf выпустила песни «Химера» и «Двуглавый». В первом треке артистка снова использовала фольклорные образы таинственных лесов, волхвов и лесных чудищ. Для аранжировки использовался танцевальный бит, так что Василевскую всё ещё можно было смело назвать поп-звездой, хотя и склонной к работе с фолком.

А вот после выхода песни «Двуглавый» Bearwolf на самом деле напоминает жанрового оборотня. В композиции зазвучали полноценные рок-гитары, а вокал Василевской приобрёл новую энергетику и дерзость. Песню даже сравнивают с музыкой панк-группы «Король и Шут», а самой певице рекомендуют записать дуэт с «Арией» или Валерием Кипеловым. Образ Bearwolf тоже претерпел изменения: вместо облегающей одежды артистка всё чаще стала появляться в шубах, мехах, сапогах и мешковатых штанах.

Сегодня Василевская проводит много времени на Бали, отдыхает и делится фотографиями в соцсетях. О тренерской деятельности артистке пришлось забыть. Сейчас певица погружена в музыку, поэтому меньше занимается спортом: «Я просто считаю, что правильно будет возвращаться к этому и к каким-то марафонам, когда буду соблюдать всё это сама. Если я снова войду в спортивный режим, тогда, возможно, будет грешно не поделиться своим опытом».

Валерия Василевская показывает большую самобытность, пробуя себя в разных стилистиках. Она демонстрирует сильные стороны одновременно как поп-дива и как фолк-артистка. Какой из этих жанров станет ключевым в её творчестве, покажет время.

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