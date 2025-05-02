Лесное техно и фолк в тереме: музыкальные фестивали мая

В Калугу съедутся всемирно известные гитаристы, поклонники всего этнического соберутся в Костромской и Ленинградской областях, а симфонические оркестры проведут несколько концертов в честь Дня Победы. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных фестивалях, которые пройдут в этом мае.

© bedneyimages/Freepik; Рамблер

«Ленинградская музыкальная весна»

© Страница фестиваля «Ленинградская музыкальная весна» в VK

Жанр: классическая музыка.

Где: Санкт-Петербург, Дом композиторов, Филармония Шостаковича, Мариинский театр и другие площадки.

Когда: 4–28 мая.

Весь май в Санкт-Петербурге будут проходить концерты классической музыки в рамках фестиваля «Ленинградская музыкальная весна». В его программу входит исполнение произведений композиторов, родившихся и живших в Санкт-Петербурге или Ленинграде. По словам организаторов, фестиваль призван показать трансформацию и развитие музыкальной культуры после того, как город был переименован.

Всего в 2025 году запланировано девять мероприятий. Некоторые из них будут посвящены юбилею Дня Победы — к примеру, концерт камерной музыки «А ночи здесь белые» 7 мая. Фестиваль закроет концерт «Симфоджаз», который состоится 28 мая в Театре ЛДМ.

Международный фестиваль «Музыкальная коллекция»

© hibla.ru

Жанр: классическая музыка.

Где: Санкт-Петербург, Филармония им. Д.Д. Шостаковича.

Когда: 7–30 мая.

Кто выступит: оперная певица Хибла Герзмава, оперный вокалист Ильдар Абдразаков, дирижёр Владимир Спиваков, пианист Денис Мацуев и другие.

Также в Санкт-Петербурге начиная с 7 мая пройдут концерты классики в рамках международного фестиваля «Музыкальная коллекция». В его программу вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов — таких как Пётр Чайковский, Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон и другие.

В рамках фестиваля также запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 8 мая состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь!», основу которого составят песни военных лет. Композиции Булата Окуджавы, Александры Пахмутовой и Давида Тухманова прозвучат в исполнении Хиблы Герзмавы и Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте филармонии.

Финальный концерт фестиваля «Дороги победы»

© chaliapin-teatr.ru

Жанр: классическая музыка.

Где: Санкт-Петербург, Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.

Когда: 9 мая, 19:00.

Кто выступит: Сводный оркестр под руководством Фабио Мастранджело.

Всероссийский музыкальный фестиваль «Дороги победы», начавшийся 25 февраля в Якутске, близится к своему завершению. 9 Мая в Пансионе воспитанниц МО РФ состоится финальный концерт. Сводный оркестр под руководством Фабио Мастранджело исполнит «Седьмую симфонию». Произведение также известно под названием «Ленинградская симфония».

В сводный оркестр войдут музыканты симфонического оркестра Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония», артисты симфонического оркестра из Якутии Symphonica ARTica, а также студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Попасть на концерт по билетам не получится, но в социальных сетях фестиваля будет доступна прямая трансляция.

Мотофестиваль «Рок над водой» в Калужской области

© Страница фестиваля «Рок над водой» в VK

Жанр: русский рок.

Где: Калужская область, усадьба «Отрада».

Когда: 16–18 мая.

Кто выступит: «Анимация», «Чёрный обелиск», «Воля и разум» и другие артисты.

В выходные с 16 по 18 мая в усадьбе «Отрада», расположенной недалеко от села Волковское, пройдёт ежегодный музыкальный мотофестиваль «Рок над водой». Концертная программа запланирована с вечера пятницы до ночи с субботы на воскресенье. Среди выступающих — русские рок-группы «Анимация», «Чёрный обелиск», «Воля и разум» и другие. Для посетителей фестиваля запланирована ночная рок-дискотека.

Solar Systo Togathering в Ленобласти

© Страниц Solar Systo Togathering в VK

Жанр: этническая и электронная музыка.

Где: станет известно ближе к дате проведения фестиваля.

Когда: 20–25 мая.

С 20 по 25 мая состоится ежегодный фестиваль этнической и электронной музыки Solar Systo Togathering. Место его проведения организаторы традиционно раскрывают ближе к датам проведения. В последние несколько лет фестиваль проходил в лесу на берегу Финского залива возле мыса Кюрённиеми. Официального подтверждения, что в 2025-м традиция продолжится, пока не было.

Список музыкантов объявлен частично. В течение пяти дней на территории фестиваля будут работать восемь сцен, на которых выступят артисты разных жанров. Например, на сцене «Голосистое» будут исполнять живую музыку, на «Шумовой» — «шумные» жанры вроде эмбиента и дроуна. На «Танцполье», «Закатной» и «Технолесье» будут представлены программы разных диджеев и электронных артистов. В 2025 году на фестивале также впервые появится сцена «Солархейм», возведённая в средневековых декорациях. Здесь прозвучат «эпические баллады» и «гипнотический эмбиент».

Международный фестиваль «Мир гитары» в Калуге

© Страница фестиваля «Мир гитары» в VK

Жанр: джаз, фламенко, классика.

Где: Калуга, Калужская областная филармония и Калужский дом музыки.

Когда: 26–30 мая.

Кто выступит: Игорь Шошин (Белоруссия), Московский камерный оркестр Musica Viva, Роман Мирошниченко (Россия), лауреат премии «Грэмми» Марк Уитфилд, Рафаэль Рикени (Испания), заслуженный артист России Алексей Стрельников и другие гитаристы.

В конце мая в Калуге в 28-й раз состоится международный фестиваль «Мир гитары». На открытии 26 мая в Калужской областной филармонии выступят симфонический оркестр «Русская филармония», а также зарубежные гитаристы из Испании и Вьетнама. Стоимость билета — от 700 до 2000 рублей.

Фестиваль продлится вплоть до 30 мая. В каждый из этих дней запланировано по одному платному и бесплатному мероприятию. Все концерты, которые пройдут в Калужской филармонии, подразумевают покупку билета. На мероприятия, запланированные в Калужском доме музыки, вход свободный.

Жанровая палитра фестивальной афиши разнообразна. Гости фестиваля смогут посетить концерты классической и камерной музыки, а также выступления гитаристов, играющих в стилях фламенко и джаз-фьюжн. Концерт к закрытию фестиваля будет приурочен к 70-летию со дня рождения композитора Ивана Смирнова, умершего в 2018 году.

Фестиваль «Это лето» в Москве

© Страница фестиваля «Это лето» в VK

Жанр: поп-музыка, рэп.

Где: Москва, сад «Эрмитаж».

Когда: 31 мая — 1 июня.

Кто выступит: Ёлка, L’One, «Комната культуры», NEMIGA, hehehe и другие артисты.

В последний день весны и первый день лета в московском саду «Эрмитаж» состоится небольшой, но яркий музыкальный фестиваль «Это лето». В субботу 31 мая музыкальная программа начнётся в 16:00 с концерта поп-певицы Afelia, известной своим участием в группе Cream Soda. После неё выступят инди-группа «Андреграунд», юмористическое поп-трио «Хлеб» и танцевальный коллектив LOUD BOYZ. День завершится большим концертом поп-певицы Ёлки.

В воскресенье 1 июня двери фестиваля откроются в 15:30 с концерта инди-рок-группы hehehe. Затем на сцену выйдут инди-артистка Женя Ефимова, поп-исполнитель EIGHTEEN, дуэт NEMIGA и рок-коллектив «Комната культуры» под руководством Жени Трофимова. Гвоздём дня станет выступление рэпера L’One с хором.

Билеты на фестиваль продаются только сразу на два дня. Дети до 12 лет могут войти на территорию бесплатно при условии, что с ними будут родители.

ТеремJam 2025 — этнический фестиваль в Костромской области

© Страница фестиваля ТеремJam в VK

Жанр: этническая музыка, фолк, инди.

Где: Костромская область, поляна перед теремом «Асташово».

Когда: 30 мая — 1 июня.

На стыке весны и лета также пройдёт фестиваль этнической импровизации «ТеремJam». Мероприятие устраивается всего во второй раз и вновь — у лесного терема «Асташово», сочетающего в себе функции усадьбы, музея и гостиницы. Его построили в конце XIX века, а недавно отреставрировали по историческим технологиям. По словам организаторов, экскурсия в терем в составе организованной группы входит в базовый тариф, а вот размещение в его номерах оплачивается отдельно.

Все мероприятия проводятся на свежем воздухе. В фестивальной программе заявлены выступления различных фолк- и инди-коллективов, а также тренинги и мастер-классы. Покупка билета даёт право посещения фестиваля на все три дня, но при желании можно взять более дешёвый билет на один день. Для тех, кто приезжает компанией от трёх человек или семьёй, есть скидки.

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