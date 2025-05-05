Новая музыка на русском: Филипп Киркоров, Джарахов и «Ленинград»

Филипп Киркоров разгорается от любви, Джарахов философствует о переменчивости жизни, а группа «Ленинград» возвращается к старому звучанию. О главных музыкальных новинках прошедшей недели читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети Филиппа Киркорова, соцсети Эльдара Джарахова, соцсети Сергея Шнурова, Рамблер

Синглы

Джарахов, PIZZA — «Это пройдёт»

Жанр: поп.

Эльдар Джарахов собирает неожиданные коллаборации для своего альбома «Эл», релиз которого намечен на 16 мая. Сначала рэпер выпустил песню «Париж» с артистом FEDUK, а теперь — сингл «Это пройдёт» с группой PIZZA. В новом треке Джарахов погружается в философские размышления об изменчивости жизни. Песня «Это пройдёт» звучит размеренно. Этому помогают акустические партии, спокойный вокал и расслабленные посвистывания.

«Грязь», ЛСП — «Расскажи мне о любви»

Жанр: хип-хоп.

Песня «Расскажи мне о любви» изначально была представлена на дебютном альбоме проекта «Грязь» в 2018 году. Тогда её полностью исполнил лидер коллектива Денис Астапов. В сети в прошлом году завирусилась ещё одна версия этого трека с участием ЛСП и покойного Ромы Англичанина. Теперь её официально добавили на стриминги. Выпуск сингла был приурочен ко дню рождения Ромы Англичанина, который прошёл 27 апреля. Новый трек по стилю напоминает старое творчество ЛСП, в нём тяжёлая лирика часто смешивалась с мрачным звучанием.

Wildways, SEREBRO — «Мало тебя»

Жанр: рок.

© Соцсети группы SEREBRO

В конце прошлого года культовый гёрлз-бэнд SEREBRO возродился в новом составе. Сейчас коллектив нацелен не только на выпуск свежих треков, но и на переосмысление старых. В этот раз они представили рок-версию хита «Мало тебя» с участием металкор-группы Wildways. Песня обогатилась мужским вокалом, а также партиями электрогитар и барабанов. Это добавило оригинальной версии эмоциональности и траурности.

«ХЛЕБ», Василиса Кукояка — «Пишем рэп»

Жанр: хип-хоп.

Группа «ХЛЕБ» поддалась веянию классического рэпа и выпустила песню, в которой они восхваляют самих себя. Правда, делают это с присущей им самоиронией. Серьёзно воспринимать эту песню также мешают припевы от семилетней Василисы Кукояки, дочери одного из участников коллектива — Дениса Кукояки. Эти вставки смягчают агрессивность битов. Сингл вышел в преддверии большого концерта группы, который состоится 16 мая на «ВТБ Арене».

Леонид Агутин — «Душа»

Жанр: поп.

Можно долго разбирать смыслы новой песни Леонида Агутина. В метафоричной лирике скрываются размышления певца о бессмертности души. Для такой возвышенной темы Агутин выбрал спокойную мелодию, которую дополняют фортепианные партии, напоминающие о пристрастии музыканта к джазу, и женский бэк-вокал. Сингл «Душа» войдёт в грядущий альбом Агутина «Н.В.Л.».

«Ленинград» — «фие100»

Жанр: поп-рок.

Для тех, кто скучал по раннему творчеству «Ленинграда», группа выпустила сингл «фие100». В нём можно услышать привычный полукрикливый голос Сергея Шнурова и минималистичный инструментал. Лирика посвящена одной из самых любимых тем коллектива — Санкт-Петербургу, а точнее, его прошлому воплощению — Ленинграду. Припев и вовсе напоминает некий гимн, что в исполнении «Ленинграда» кажется ироничным: «Всегда со мной мой город над вольной Невой».

Mirele, Рудольф Страусов — «Клюв»

Жанр: инди-поп.

© Соцсети Рудольфа Страусова

Мрачное повествование об одиночестве в большом городе стало главным мотивом песни «Клюв». В нём сплетаются две противоположности: надрывный вокал Рудольфа Страусова и воздушный голос певицы Mirele. Угрюмую картину дополняет гранжевый инструментал. Трек станет частью предстоящего альбома Mirele, который будет состоять только из коллабораций с другими артистами.

Григорий Лепс — «Возвращайтесь»

Жанр: поп.

Григорий Лепс выпустил сингл «Возвращайтесь», посвящённый 80-летию Победы. В нём он ссылается на песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Вместо торжественности лирика композиции наполнена болью и страданиями. Этому соответствует и музыка, в которой тишина резко сменяется скрежетанием инструментов. Продюсером трека выступил Максим Фадеев.

Филипп Киркоров — «Везувий»

Жанр: поп.

Филипп Киркоров следит за трендами, поэтому в его новом сингле «Везувий» можно услышать дип-хаус-биты, которые отлично подходят для клубных вечеринок. Темой песни стала любовь, которая в моде вне зависимости от времени. Для всепоглощающей страсти король поп-музыки подобрал подходящую метафору — опасный вулкан Везувий. Трек не обошёлся и без высокопарной лирики, в которой Киркоров обещает привезти своей избраннице раскалённое сердце.

Asenssia — «Огонь»

Жанр: поп.

© Соцсети Asenssia

Певица Asenssia тоже размышляет об обжигающей любви в новом сингле «Огонь», который войдёт в её дебютный альбом «Метеор». Только, по мнению артистки, это чувство скорее приносит боль, чем радость. Из-за синтезаторных мотивов звучание песни напоминает 80-е. За современность в треке отвечают резкие танцевальные биты. Особой притягательности композиции добавляет мягкий голос Asenssia, который позволяет раствориться в тягучей мелодии.

Nice Davis, LeTai, TIGRANI — «Номера и привычки»

Жанр: хип-хоп.

В новом треке Nice Davis объединяются рэп и джаз. В этом музыкальном эксперименте артисту помогают хип-хоп-исполнитель LeTai и певица TIGRANI. Размышляя о переменах и взрослении, они не погружаются в меланхолию, а наоборот, с лёгкостью смотрят вперёд. Повлияла на это и музыка, которая мягкими акцентами раскрашивает трек.

Альбомы

Различные артисты — «Музыка Победы»

Жанр: поп.

В честь приближающегося Дня Победы был создан альбом «Музыка Победы». В него вошли знаменитые военные композиции в исполнении современных артистов. Среди них можно увидеть Полину Гагарину, Николая Расторгуева, Татьяну Куртукову, Пелагею, Клаву Коку, Викторию Дайнеко и многих других. Звучание композиций почти не отличается от оригинальных версий. При этом каждая из них обогатилась личными чувствами музыкантов.

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