Билли Айлиш спела песню Radiohead на концерте в Амстердаме

Американская певица Билли Айлиш сделала кавер на дебютный сингл рок-группы Radiohead «Creep» (1992). Артистка представила свою нежную версию хита во время шоу в Амстердаме.

© Javier Rojas/globallookpress.com, IMAGO/Martin Müller/globallookpress.com, Рамблер

Известно, что Билли Айлиш — давняя поклонница Radiohead. Лидер рок-группы Том Йорк в 2019 году тоже выражал свою симпатию к певице: «Мне нравится Билли Айлиш. Она занимается своим делом. Никто не указывает ей».

Позже тур-менеджер Айлиш сообщил, что Йорк встретил певицу за кулисами после концерта. Там он сказал артистке, что она единственная, кто делает что-то интересное в наши дни. Об этом пишет издание NME.

Сейчас Билли Айлиш находится в туре, проходящем в поддержку её последнего альбома HIT ME HARD AND SOFT. Пластинка вышла в мае 2024 года.

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