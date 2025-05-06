Солист The Neighbourhood намекнул на возвращение группы

Фронтмен альтернативной рок-группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд выложил в TikTok ролик, предположительно снятый в студии звукозаписи. Поклонники заметили на видео и других участников коллектива. Таким образом Разерфорд намекает на возвращение бэнда после перерыва, о котором они объявили в феврале 2022 года.

© Annie Lesser/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com, Рамблер

Прерывание творческой деятельности The Neighbourhood было неожиданностью для фанатов. В связи с этим коллективу даже пришлось отменить свой тур по Европе. Группа тогда объяснила это решение тем, что участникам нужно сконцентрироваться на своём здоровье и благополучии. В конце 2022 года The Neighbourhood также уволили барабанщика после обвинений в домогательствах.

Последний групповой релиз, сингл Fallen Star, вышел в 2021 году. А самый свежий на сегодня альбом Chip Chrome & the Mono-Tones был представлен ещё в 2020-м.

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