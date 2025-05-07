Этно-группа AY YOLA выпустила клип на завирусившуюся песню Homay

Этно-трио из Башкортостана AY YOLA представило музыкальное видео на свой хит Homay, выпущенный 14 марта. Режиссёром клипа, в котором группа показала красоту родного края, выступил Баяр Барадиев.

© AY YOLA/YouTube, Рамблер

Основной акцент в музыкальном видео сделан на природные достопримечательности Республики Башкортостан. В нём можно увидеть гору Торатау, горный хребет Инзерские Зубчатки и водопад Кук-Караук. Кроме этого сами участники коллектива, одетые в модернизированные народные костюмы, в клипе играют на традиционных башкирских инструментах: курае, сазе, домбре.

Группа AY YOLA дебютировала в конце февраля. Сейчас на счету коллектива три сингла: Batyr, Homay и Tugan Tel. Музыка этно-трио вдохновлена башкирским древним эпосом «Урал-батыр». Их самый популярный трек Homay рассказывает о героине Хумай, которая в легендах предстаёт как девушка-лебедь.

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