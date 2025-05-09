12 главных песен Победы: шедевры Лещенко, Бернеса и Окуджавы

9 мая в России ежегодно отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. В 2025-м праздник пройдёт в юбилейный, 80-й раз. «Рамблер» вспоминает тематические песни, звучавшие во время военных действий и созданные значительно позже. Рассказываем, что общего между вдохновляющей «Катюшей» и трагичной «Враги сожгли родную хату» и почему песня «День Победы» могла не приобрести свой культовый статус.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, Genrietta Peryan/globallookpress.com, Fabularnych/CC BY-SA 4.0, Рамблер

Марш «Прощание славянки»

Марш «Прощание славянки», ставший одним из главных символов военных парадов последних 100 лет, был написан в 1912 году. Его автор — Василий Агапкин, в те годы служивший штаб-трубачом в 7-м запасном кавалерийском полку, стоявшем под Тамбовом. На создание марша музыканта вдохновили события Балканской войны, в которой Агапкин участвовал.

Изначально у марша не было слов. Текст «Прощания славянки» часто адаптировали под актуальную ситуацию и исполнителей. Свои варианты лирики были у белогвардейцев, участников Первой и Второй мировых войн. Ни один из этих текстов сегодня не считается универсальным и единственно верным, на парадах же обычно звучит инструментальная версия.

«Катюша»

Композицию «Катюша» композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский написали за несколько лет до начала войны — в 1938-м. Автор текста изобразил любящую девушку, которая регулярно выходит на берег в ожидании ушедшего в море возлюбленного. Был ли у песни реальный прототип — доподлинно неизвестно, как и то, почему впоследствии так стали называть ракетные системы моделей «БМ-8», «БМ-13» и «БМ-31».

Есть теория, что неизвестный солдат однажды написал имя возлюбленной на одной из машин, перевозивших ракеты. По аналогии с ним так стали называть и другие установки. Возможно, имя прижилось из-за буквы «К» на корпусах машин. Она обозначала «завод им. Коминтерна»: здесь во времена ВОВ конструировали оружие.

В годы войны был популярен другой текст, написанный непосредственно про ракетную установку. В нём пелось о том, что «Катюша» способна «вымотать из врага душу и придать друзьям отвагу». Тогда же появились тексты, в которых героиня представала фронтовой медсестрой, бравой партизанкой, девушкой с автоматом или русской женщиной, не поддающейся ухаживаниям немца.

Песня стала многозначным символом. Одни слышали в ней символ великой мощи Советской армии, другие вспоминали о том, что их всегда ждут дома.

«Моя любимая»

© Михаил Озерский/РИА Новости

Матвей Блантер

«Катюша» была не единственной песней о ждущей женщине, образ которой мог вдохновлять солдат на великие свершения. Композицию со схожей идеей Блантер написал в соавторстве с поэтами Евгением Долматовским и Владимиром Луговским. Работа над песней началась в 1939 году, когда все трое участвовали в походе Красной армии в Западную Белоруссию.

Поначалу Блантер написал музыку, но не оценил предложенную лирику. Долматовский придумал новый вариант только в 1941-м, притом в начале года, до нападения Германии 22 июня. Светлая песня, написанная в мирное время, полюбилась солдатам, уходившим на войну без надежды на скорое возвращение. Композиция не только вселяла надежду, но и напоминала слушателям о спокойном прошлом.

«Ой, туманы мои»

Песня «Ой, туманы мои», к названию которой иногда прибавляют слово «растуманы», была написана в 1942 году. Её поэт Михаил Исаковский посвятил партизанам, которые всегда готовы оказать врагам «тёплый» приём. В такой песне нуждался хор имени Пятницкого, которым в ту пору руководил композитор Владимир Захаров. Он же написал музыку на слова.

Впоследствии хор Пятницкого не раз исполнял композицию во время фронтовых гастролей. «Ой, туманы мои» и сегодня входит в репертуар коллектива и звучит на концертах.

«В лесу прифронтовом»

Стихотворение «В лесу прифронтовом» Исаковский написал в 1942-м. Годом ранее он был эвакуирован из Москвы в Чистополь, так как не мог отправиться на фронт из-за слабого зрения. Впервые стихотворение было опубликовано в газете «Красная Татария» с посвящением Лидии — супруге Исаковского. В ту пору она жила в Чистополе вместе с ним.

Слова нового стихотворения поэт выслал Матвею Блантеру. В сопроводительном письме автор выразил надежду, что новая лирика поможет ему хоть как-то принять участие в войне. Блантер переложил стихотворение на музыку и доверил исполнение советскому певцу Ефрему Флаксу. Музыкальную версию своей поэзии Исаковский случайно услышал по радио.

Песня рассказывает о солдатах, которые отдыхают перед боем и вспоминают мирные времена, заслышав старинный вальс Арчибальда Джойса «Осенний сон». Ностальгия напоминает бойцам о том, что попасть домой можно, только одержав победу. За создание песни и Исаковский, и Блантер получили Сталинскую премию.

«Прощайте, скалистые горы»

© Олег Макаров/РИА Новости

Евгений Жарковский

Среди российских солдат, участвовавших в морских сражениях в Мурманской области, был журналист и поэт Николай Букин. В 1942 году он написал стихотворение «Не жить мне без моря» и опубликовал его в газете «Краснофлотец». Оно попалось на глаза композитору Евгению Жарковскому, который связался с автором и превратил текст в песню «Прощайте, скалистые горы».

Вскоре её услышали и полюбили моряки по всей стране. Композицию слушали, уходя на бои в Баренцево и Балтийское море. Сегодня считается, что «Прощайте, скалистые горы» всё-таки написана про северных моряков. Мурманская область охотно поддерживает эту легенду: песню можно услышать рядом с некоторыми военными монументами — например, у памятника защитникам Заполярья в Североморске.

«Враги сожгли родную хату»

«Враги сожгли родную хату» — ещё один пример плодотворного сотрудничества Матвея Блантера и Михаила Исаковского. Поэт изобразил трагическую судьбу солдата, вернувшегося с войны, но потерявшего и дом, и любимую супругу. Это стихотворение Исаковский написал в 1945-м. Идея сделать из текста песню принадлежала не ему, а другому советскому поэту — Александру Твардовскому. Исаковского и автора поэмы «Василий Тёркин» связывала тёплая дружба.

Премьера песни состоялась в 1949-м. После того как её исполнили музыканты Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев, композицию запретили на целых 11 лет. Запрет объяснялся тем, что композиция показалась Художественному совету слишком трагичной и пессимистичной. Вторую жизнь песне подарил советский артист Марк Бернес, рискнувший исполнить её на концерте в 1960 году. Риск себя оправдал: песня полюбилась слушателям, а её текст не раз относили к лучшим образцам военной лирики.

«Он не вернулся из боя»

Владимир Высоцкий родился в 1938-м, но и в его репертуаре были вдохновлённые военными годами песни. Одна из них — «Он не вернулся из боя», вышедшая в 1969 году. Высоцкий написал её для фильма «Сыновья уходят в бой» режиссёра Виктора Турова.

В песне представлен солдат, недавно потерявший боевого товарища. Поначалу герой вспоминает недостатки погибшего, но потом всё же понимает, что смерть друга ощущается как собственная. Простой посыл, лишённый пафоса и возвышенных идей, быстро нашёл отклик у поклонников творчества Высоцкого и поколения «детей войны». Композиция хорошо подчеркнула, что война объединяет даже совершенно разных людей, которые не приняли бы друг друга в мирное время.

«Бери шинель, пошли домой»

Песню «Бери шинель, пошли домой» написал советский певец Булат Окуджава. Его призвали в армию только в 1942-м, после того как будущему музыканту исполнилось 18. За двухлетнюю службу Окуджава получил медали «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией», а также орден Отечественной войны I степени. Музыку для стихотворения написал композитор Валентин Левашов, в годы войны руководивший различными армейскими ансамблями.

В этой песне Окуджава размышляет о разрушительных итогах войны, подошедшей к концу, и обращается к погибшему товарищу, которого ждут жена и близкие. Песня была написана спустя 30 лет после Победы, но послевоенные образы сохранили свою яркость. Окуджава создал её для фильма «От зари до зари» Гавриила Егиазарова, вышедшего в 1975-м.

Через пару лет композиция также вошла в картину «Аты-баты, шли солдаты» Леонида Быкова. Режиссёр исполнил её сам: его версия звучит в титрах фильма. После премьеры песня приобрела широкую популярность и вошла в репертуар Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля и других исполнителей.

«Нам нужна одна победа»

© Yury Pilipenko/globallookpress.com

Булат Окуджава

Песню «Нам нужна одна победа» Булат Окуджава также написал уже после войны. С просьбой создать композицию на военную тематику пришёл Андрей Смирнов, работавший над фильмом «Белорусский вокзал» (1970). Режиссёр искал песню, которую можно было бы включить в эпилог картины, — такую, чтобы её настроение одновременно сочетало мысли о трагичности войны и величии добытой победы.

Окуджава с радостью отозвался на предложение написать песню, похожую на то, что советские солдаты «исполняли в окопах». Хотя музыкант использовал собирательные образы, в тексте всё же промелькнула конкретная военная специализация. Из-за того, что в песне появился «десятый десантный батальон», композиция стала негласным гимном десантных войск.

«С чего начинается Родина»

Песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса была записана для четырёхсерийного фильма «Щит и меч» (1968). Сначала поэт Михаил Матусовский создал текст без привязки к картине и опубликовал его в одном из своих сборников. Там на него наткнулся композитор Вениамин Баснер, как раз подыскивавший стихи с универсальными образами, способными у кого угодно вызвать чувство ностальгии по родной стране. Композитор нуждался именно в них, так как сюжет фильма сосредоточен на советских разведчиках, оказавшихся среди врагов и потому скучающих по родине.

Вопрос того, кому доверить исполнение, обсуждали недолго. Вся команда, работавшая над картиной, единогласно решила предложить композицию Марку Бернесу. По воспоминаниям Матусовского, певцу потребовалось очень много дублей, чтобы наконец остаться довольным своим исполнением. Достичь идеала в своём представлении Бернесу так и не удалось. Поэтому, собирая собственный альбом, артист записал песню вновь.

«День Победы»

Поэт Владимир Харитонов написал текст песни «День Победы» в 1975-м, когда в СССР объявили конкурс на лучшую песню к юбилею Победы. Музыку к ней сочинил молодой Давид Тухманов, в те времена писавший исключительно для эстрадных артистов. Когда песню представили впервые, Союз композиторов отнёсся к ней скептически. Харитонов прошёл войну, поэтому пользовался уважением. Тухманов же родился в 1940-м и потому считался слишком юным, чтобы писать на возвышенные темы.

Песню «спас» советский баритон Лев Лещенко. Узнав о её существовании от одного из редакторов детского журнала «Юность», музыкант начал исполнять «День Победы» на своих концертах. Убедившись в том, что композиция находит у зрителей восторженный отклик, Лещенко исполнил её на телеконцерте «Песня года — 75». После этого она плотно вошла в репертуар праздника, а словосочетание «радость со слезами на глазах» из её текста стало крылатой фразой.

Хотя песня и не была создана по горячим следам Победы, это не помешало ей стать культовой. По воспоминаниям композитора Владимира Шаинского, она «словно повернула время вспять». Современники были уверены, что «победили именно с ней».

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