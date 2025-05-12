Том Круз заявил, что хочет сняться в мюзиклах

Американский актёр Том Круз выразил надежду сняться в мюзиклах. Звезда фильмов «Миссия: Невыполнима» и «Человек дождя» рассказал об этом в Британском институте кино на мероприятии, посвящённом его карьере.

© Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com; Рамблер

Когда Круза спросили, что бы он хотел ещё попробовать в профессиональном плане, он сделал акцент на мюзиклах. «Мои цели нескончаемы», — передаёт слова актёра Rolling Stone.

Круз также раскрыл, почему он взялся продюсировать боевик «Миссия: Невыполнима», который стал для него первым в этой ипостаси. Главным образом его вдохновила основная музыкальная тема картины.

Ранее Том Круз играл рок-звезду в фильме «Рок на века» (2012), где все актёры пели самостоятельно.

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