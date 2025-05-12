Новинки российской музыки: Леонид Агутин, Максим Фадеев и Øneheart

Леонид Агутин перепевает культовую песню из фильма «Семнадцать мгновений весны», Максим Фадеев выпускает альбом без слов, а Øneheart задумывается о жизни до рождения. О самых интересных музыкальных новинках прошедшей недели читайте в подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Страница Леонида Агутина в VK; Максима Фадеева в VK; Øneheart в VK; Рамблер

Синглы

Øneheart, leadwave, Dean Korso & Medasin — before it begins

© Страница Øneheart в VK

Жанр: эмбиент.

Один из самых прослушиваемых российских артистов на зарубежных стримингах, Øneheart, продолжает радовать слушателей уютным эмбиентом. С целой командой электронных музыкантов и продюсеров он выпустил сингл before it begins (в пер. на рус. — «прежде чем это начнётся»). И название, и обложка намекают на жизнь до рождения. Трек насыщен маленькими акцентами, которые складываются в единую гармоничную картину. Каждый звук плавно вливается в мелодию, не переводя внимание на себя. Благодаря этому у артистов вновь получилось сделать композицию, которая лучше понимается на уровне эмоций, а не слов.

Леонид Агутин — «Песня о далёкой Родине»

© Страница Леонида Агутина в VK

Жанр: поп.

Песня «Где-то далеко» на музыку Микаэла Таривердиева и стихи Роберта Рождественского из фильма «Семнадцать мгновений весны» в год 80-летия Победы обогатилась несколькими каверами. Один из них сделал Леонид Агутин. Певец уже во второй раз перепевает эту композицию. Впервые «Где-то далеко» в его исполнении можно было услышать в телефильме «Старые песни о главном» в 1998-м. Прошло 27 лет, и Агутин вновь вернулся к песне. Если в первом варианте она была лёгкой и непринуждённой, то во втором — более эмоциональной и вдумчивой.

Bahh Tee — «Знает лишь июль»

© Страница Bahh Tee в VK

Жанр: поп.

Историю любви, которую Bahh Tee рассказывает в своей новой песне, теперь знает не только июль, но и все его слушатели. Юношеские яркие чувства, разбитое пацанское сердце — всё по классике. Звучание у трека соответствующее: здесь есть и фортепианные мелодии, и неторопливый речитатив, и гитарные мотивы. Из этой картины выделяется только нескрываемый автотюн.

YERKATT, ЛСП, IYULINA — «Встречай восток»

© Страница YERKATT в VK

Жанр: поп.

«Встречай восток» — это медитативная песня с южной эстетикой. Музыканты размышляют о различиях Запада и Востока и поддаются неспешному ритму. Несмотря на обилие колоритных образов в лирике, музыка звучит очень размеренно. В мелодию то и дело встревают инструментальные соло, но они служат фоном и не перекрывают тягучие биты. Сингл войдёт в мини-альбом YERKATT «Секреты опытных шофёров».

валюша — «мне всего 12 лет»

© Страница валюши в VK

Жанр: инди-поп.

Возраст — состояние души, и эту мысль подтверждает песня «мне всего 12 лет» от инди-артиста валюши. От сингла веет крафтовостью, будто певец собрал эту песню где-то на чердаке и разослал демоверсию своим друзьям. Благодаря этому и создаётся домашняя атмосфера, которая поддерживается лирикой о том, как герой делает себе омлет и боится незнакомых номеров. Даже глубокие смыслы в треке преподносятся легко: «Даже если старый дед — мне всего 12 лет».

Альбомы

Максим Фадеев — «Музыка без слов»

© Страница Максима Фадеева в VK

Жанр: поп.

Название альбома полностью отражает его содержание. На пластинке можно увидеть инструментальные версии ранее выпущенных песен Максима Фадеева. Выход лонгплея приурочен к празднованию 80-летия Победы, поэтому и выбраны были песни военной тематики. В альбом также вошли две новые композиции, в которых уже есть лирика: «Ангелы» и «Журавли» в сольном варианте Максима Фадеева.

«Пусть теперь эти песни звучат в вашем исполнении. Теперь они — ваши. Этот альбом — для того, чтобы вы и ваши дети пели», — написал в своих соцсетях музыкант.

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