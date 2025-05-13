Кто победит на «Евровидении» в 2025 году: всё о популярном конкурсе

С 13 по 17 мая в швейцарском Базеле состоится международный конкурс «Евровидение». Одно из самых популярных музыкальных состязаний в мире пройдёт уже в 69-й раз. «Рамблер» рассказывает, чего ждать от «Евровидения» в этом году, а также вспоминает историю соревнования.

© eurovision.tv; Рамблер

Из чего конкурс состоит сегодня

Организатором мероприятия выступает Европейский вещательный союз (дальше — ЕВС), объединивший государственные телекомпании разных стран Европы ради совместных трансляций и поддержки международных отношений.

Официально «Евровидение» состоит из трёх этапов. В разные дни проходят два полуфинала, как правило, во вторник и четверг. Выступления конкурсантов транслируются в прямом эфире, после чего проходит голосование среди комиссии жюри и телезрителей.

В 2025 году первый полуфинал состоится во вторник 13 мая, второй — 15-го. Финал состоится 17 мая.

Каждая страна-участница выбирает своего представителя. Согласно официальному требованию ЕВС, сделать это нужно «до середины марта». Некоторых музыкантов выбирают партнёры ЕВС, другие становятся победителями национального отбора. К примеру, в 2005 году Россия отправила на конкурс поп-артистку Юлию Савичеву. Её выбрали представители Первого канала. Певице не удалось занять высокую позицию, поэтому годом позже в России прошёл всероссийский отбор.

Заявки принимались от всех, кто достиг совершеннолетия и мог предоставить в оргкомитет конкурса профессиональную запись не дольше трёх минут. По результатам отбора, в котором участвовали певицы Слава, Валерия, Анастасия Стоцкая и другие, было решено отправить на «Евровидение» Наталью Подольскую. На самом конкурсе артистка показала себя хуже Савичевой. Впоследствии отбор претендента от России проходил как в открытом, так и закрытом формате.

Страна, победившая в конкурсе в один год, имеет право провести его у себя в следующем. Например, в 2025 году страной — хозяйкой «Евровидения» стала Швейцария, потому что в прошлом году в конкурсе победил швейцарский артист Nemo. Страна имеет право отказаться от проведения у себя состязания, но такие случаи редки.

Порядок выступления музыкантов определяется жребием.

Основные правила «Евровидения»

© Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Талисман конкурса «Евровидение-2025»

Чтобы принять участие в «Евровидении», страна должна состоять в ЕВС. При этом необязательно входить в состав Европы. К примеру, участие в конкурсе принимает Австралия, хотя она расположена на другом материке.

Выступающие артисты обязаны следовать ряду правил. Например, представленная на конкурс песня должна укладываться в хронометраж в три минуты. Это требование ввели в 1957 году. Тогда итальянец Нунцио Галло выбрал песню длительностью в пять минут, а британка Патрисия Бредин, наоборот, спела композицию короче двух минут.

Участникам «Евровидения» также запрещается исполнять кавер-версии на композиции других артистов. Песни, предоставленные на конкурс, должны быть оригинальными и новыми. Дата их премьеры не может быть раньше прошлого сентября. Например, в 2025 году каждая из представленных композиций должна быть выпущена в промежуток с сентября 2024-го по настоящее время.

Инструментал конкурсной песни может быть записан предварительно, но использовать вокальную фонограмму запрещается. На сцене одновременно может находиться только шесть человек, включая подтанцовку и бэк-вокалистов. Выступающие должны быть старше 16 лет. Для конкурсантов младше существует «детский» аналог «Евровидения», впервые прошедший в 2003 году.

Ограничений, в каком жанре должны играть конкурсанты «Евровидения», на официальном уровне нет. Преимущественно артисты исполняют поп-музыку. В разные годы участие в соревновании принимали рок-группы Lordi и Blind Channel (обе — из Финляндии), а также Måneskin (Италия) и «Мумий Тролль» (Россия). Lordi и Måneskin даже удалось одержать победу.

Как проходит голосование на «Евровидении»

За почти 70 лет существования конкурса правила голосования за участников неоднократно менялись. Ежегодно за музыкантов из разных стран Европы голосовали специально отобранные для этого судьи и неравнодушные зрители. Отдавать голос за представителя своей страны всегда было запрещено.

Сегодня в полуфиналах конкурса голосуют только телезрители. Чтобы поддержать полюбившегося исполнителя, им нужно прислать сообщение или позвонить по специальному номеру телефона. В разных странах номер отличается: узнать его можно во время телевизионной трансляции. От одного человека засчитывается до 20 голосов.

Зрительское голосование продолжается от 15 до 30 минут. После подсчёта формируется общий рейтинг, по итогам которого участникам присуждается от 12 до 1 балла. Например, если телезрители Ирландии отдали большинство голосов исполнителю из Швеции, ему начисляют 12 баллов от этой страны. Занявший второе место получает 11 баллов, третье — 10 и так далее. Десять музыкантов, получивших больше всего голосов после суммирования результатов от всех стран-участниц, проходят в финал.

© Jessica Gow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Артисты в гримерке во время голосования в финале 68-го конкурса «Евровидение»

В последнем этапе «Евровидения» соревнуются 20 участников полуфинала, а также — представители «Большой пятёрки». В неё входят Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Эти страны вносят наибольший финансовый вклад в организацию конкурса и поэтому имеют такую привилегию. Автоматическим участником финала также становится исполнитель, представляющий страну — хозяйку конкурса.

В финале к голосованию подключаются национальные комиссии жюри. Их страны отбирают самостоятельно, но каждый из экспертов должен соответствовать официальным требованиям ЕВС. Член жюри не имеет права иметь какую-либо связь с участниками, а также входить в состав экспертной комиссии чаще чем раз в три года. Голосование проходит без группового обсуждения: каждый эксперт выбирает оценку для песен по своим ощущениям.

Затем результаты голосования зрителей и комиссии жюри складываются воедино. Чтобы избежать ситуаций, в которых более крупная страна отдаёт больше голосов, оценки приводят к среднестатистическому числу.

Каким было первое «Евровидение»: историческая справка о конкурсе

Первое «Евровидение» прошло 24 мая 1956 года в Швейцарии. Участвовали семь стран, каждая представила по две песни. Победительницей стала швейцарская певица Лиз Ассиа, исполнившая композицию Refrain. Помимо неё, участие принимали Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция.

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Певцы Les Humphries на конкурсе «Евровидение» в Гааге, 1976 год

Количество стран, участвующих в конкурсе, росло постепенно. В 1993-м ЕВС учредил правило, согласно которому шесть стран, показавших худший результат, не могут участвовать в конкурсе в следующий раз. Запрет длился всего год. Такое случилось с Россией в 1997-м, когда страну представляла Алла Пугачёва. Артистка заняла только 15-е место, поэтому в 1998-м Россия не смогла представить своего участника. В 1999-м стране вновь не удалось попасть на «Евровидение», потому что годом ранее она отказалась транслировать соревнование. Россия вернулась на «Евровидение» только в 2000-м.

Система полуфиналов была введена в 2004 году: она позволила всем желающим принять участие. В 2008-м организаторы соревнования добавили второй полуфинал.

Россия на «Евровидении»

Россия впервые приняла участие в «Евровидении» в 1994 году. Страну представляла певица Мария Кац, выступавшая под творческим псевдонимом Юдифь. Занять призовое место ей не удалось. После неё в различные годы на состязании выступили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Алексей Воробьёв, Алла Пугачёва, Юлия Савичева, Сергей Лазарев и Наталья Подольская, а также группы «Мумий Тролль» и «Премьер-министр».

Самыми яркими звёздами «Евровидения» от России считаются:

Алсу, принёсшая России первый успех в 2000 году. Артистке было всего 17 лет, когда она заняла на конкурсе второе место и стала первой российской артисткой, исполнившей песню на английском языке.

Женский поп-дуэт t.A.T.u., занявший третье место в 2003 году. Группа получила 164 очка, в то время как занявшая первое место Турция — 167. Российская сторона была уверена в том, что подсчёт голосов был ошибочным, но апелляции ни к чему не привели.

Поп-артист Дима Билан, приезжавший на «Евровидение» дважды. Впервые — в 2006 году с песней Never Let You Go. Тогда музыкант занял второе место. В 2008-м Билан вернулся с балладой Believe и одержал победу. Сегодня артист остаётся единственным представителем России, выигравшим главный трофей «Евровидения».

Женская группа SEREBRO, уверенно занявшая третье место в 2007 году. Для коллектива продюсера Максима Фадеева это было дебютное большое выступление: до этого артистки только репетировали вместе.

Коллектив народной музыки «Бурановские бабушки», занявший второе место на конкурсе 2012 года. Жюри и телезрителей не смутило даже то, что наибольшая часть композиции была исполнена не на привычном английском, а на удмуртском языке. Обаятельные артистки уступили первое место шведской певице Loreen.

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Дима Билан, 2005 год

СССР мог принять участие в «Евровидении» ещё в 1987 году. Об этом в 2009-м рассказал Эдуард Фомин, в ту пору работавший в Министерстве просвещения. Честь впервые представить страну на конкурсе могла достаться поп-артисту Валерию Леонтьеву, но идея не нашла отклика. Против этого высказался, например, сам Михаил Горбачёв.

«Евровидение-2025»: участники, место проведения

В 2025 году «Евровидение» пройдёт в швейцарском городе Базеле. Число участников в этом году — 37, из них 31 выступит в двух полуфиналах.

Согласно крупному информационному порталу Eurovision World, больше всего шансов на победу в 2025 году — у Швеции. Букмекеры оценивают вероятность этого в 38%. Страну представит комедийное трио KAJ, которое исполнит песню Bara Badu Bastu («Давайте просто посидим в сауне»). В пятёрке фаворитов также — Австрия (22% вероятности выигрыша), Франция (7%), Израиль (5%) и Бельгия (4%).

В 2025 году Россия не участвует в «Евровидении». Но одна из участниц конкурса, норвежская певица Эмми, исполнит композицию Laika Party. В создании текста композиции участвовала российская поэтесса Лариса Тормей. Эстонию представит рэп-исполнитель Tommy Cash, популярный в России.

Интересные факты из истории «Евровидения»

Самым маленьким населённым пунктом, в котором прошло «Евровидение», стал ирландский посёлок Милстрит. Численность его населения по состоянию на 1993 год составляла чуть больше 1500 человек. «Евровидение» состоялось 15 мая 1993-го на крытом стадионе «Грин-Гленс-Арена». Ирландия победила во второй раз подряд. Сегодня здесь регулярно проходят соревнования по конному спорту.

Самой большой концертной площадкой, принявшей «Евровидение», стал стадион «Паркен» в датском Копенгагене. Здесь состязание прошло в 2001 году, победу одержала Эстония. В тот момент на стадионе находилось 38 тысяч зрителей.

Страна, принимавшая «Евровидение» чаще всего, — это Великобритания, где конкурс проходил 9 раз. Не в каждом случае этому предшествовал успех страны в состязании: в 4 случаях Великобритания была запасным вариантом после того, как победившая страна отказывалась принимать конкурс у себя. К примеру, в 1972-м в Монако не смогли устроить «Евровидение» из-за отсутствия подходящей концертной площадки. В 1974-м Люксембург отказался от этой идеи из-за недостаточного финансирования. В обоих случаях «Евровидение» в конце концов проходило в Великобритании.

Песни, звучавшие на «Евровидении», редко пользуются популярностью среди других премий. Лишь одна композиция в истории конкурса смогла выиграть «Грэмми» в номинации «Песня года». Это была итальянская композиция Nel blu, dipinto di blu, занявшая третье место. Сегодня она также остаётся единственной неанглоязычной песней в истории «Грэмми», взявшей главную награду.

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