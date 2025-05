Гитарист Slipknot рассказал, когда коллектив вернётся с новой музыкой

Гитарист метал-коллектива Slipknot Джим Рут рассказал, когда группа начнёт работу над новым альбомом. По словам музыканта, сейчас его вдохновение «почти на нуле». Причиной его усталости стало множество гастролей.

© Соцсети Slipknot; Рамблер

Рут признался, что работа над новой музыкой идёт «не очень прилежно». Музыкант подчеркнул, что у него остались наработки со времён пандемии, но он не хочет к ним возвращаться. Участники группы разделяют его настроение. Рут заявил, что сначала хочет отдохнуть от гастролей, и только потом будет готов приступить к работе. Гитарист предположил, что на отдых ему потребуется примерно месяц. Его слова цитирует Metal Injection.

Сейчас Slipknot гастролируют в поддержку альбома The End, So Far (2022). После его выхода коллектив покинул лейбл Roadrunner Records.

