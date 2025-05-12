Гитарист Slipknot рассказал, когда коллектив вернётся с новой музыкой
Гитарист метал-коллектива Slipknot Джим Рут рассказал, когда группа начнёт работу над новым альбомом. По словам музыканта, сейчас его вдохновение «почти на нуле». Причиной его усталости стало множество гастролей.
Рут признался, что работа над новой музыкой идёт «не очень прилежно». Музыкант подчеркнул, что у него остались наработки со времён пандемии, но он не хочет к ним возвращаться. Участники группы разделяют его настроение. Рут заявил, что сначала хочет отдохнуть от гастролей, и только потом будет готов приступить к работе. Гитарист предположил, что на отдых ему потребуется примерно месяц. Его слова цитирует Metal Injection.
Сейчас Slipknot гастролируют в поддержку альбома The End, So Far (2022). После его выхода коллектив покинул лейбл Roadrunner Records.
Тест: угадайте, как выглядят известные артисты без масок и грима