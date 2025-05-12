Солист Alice In Chains рассказал, как попал в саундтрек вампирского ужастика «Грешники»

Вокалист и гитарист гранж-группы Alice In Chains Джерри Кантрелл рассказал, что он попал в саундтрек вампирского блокбастера благодаря звонку от Ларса Ульриха. Барабанщик Metallica тоже работал над музыкой к нашумевшей картине режиссёра Райана Куглера.

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Ульрих передал Кантреллу, что композитор фильма Людвиг Горанссон и режиссёр Куглер хотят, чтобы тот взял часть саундтрека и сделал из него песню. В результате у Кантрелла получился трек In Moonlight, сообщает Metal Hammer.

Одна из главных тем «Грешников» — это культурная апроприация музыки чернокожих через колониализм. По мнению режиссёра Райана Куглера, гранж — это просто блюз, который поют белые люди.

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