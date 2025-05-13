Фонд Хабенского проведёт благотворительный концерт при свечах

Благотворительный фонд Константина Хабенского анонсировал проведение концерта в пользу людям с болезнями головного мозга. Мероприятие состоится 3 июня в Зелёном театре ВДНХ.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com; Рамблер

Состав исполнителей пока неизвестен, но участие в концерте примут артисты из Lumisfera. Проект организует концерты «при свечах». Согласно информации на официальном сайте, в репертуар Lumisfera входит исполнение классических произведений и современных хитов.

В программу концерта в Зелёном театре также войдут произведения «от Моцарта до Циммера». Сам Хабенский появится на сцене, чтобы рассказать о миссии фонда, передаёт «Российская газета».

Продажа билетов на концерт пока не открыта.

Константин Хабенский создал благотворительный фонд для поддержки людей с опухолями головного мозга в 2008 году. Согласно описанию на официальном сайте, организация не только оказывает больным финансовую поддержку, но и становится «надёжным источником информации» и экспертизы.

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