Фонд Хабенского проведёт благотворительный концерт при свечах
Благотворительный фонд Константина Хабенского анонсировал проведение концерта в пользу людям с болезнями головного мозга. Мероприятие состоится 3 июня в Зелёном театре ВДНХ.
Состав исполнителей пока неизвестен, но участие в концерте примут артисты из Lumisfera. Проект организует концерты «при свечах». Согласно информации на официальном сайте, в репертуар Lumisfera входит исполнение классических произведений и современных хитов.
В программу концерта в Зелёном театре также войдут произведения «от Моцарта до Циммера». Сам Хабенский появится на сцене, чтобы рассказать о миссии фонда, передаёт «Российская газета».
Продажа билетов на концерт пока не открыта.
Константин Хабенский создал благотворительный фонд для поддержки людей с опухолями головного мозга в 2008 году. Согласно описанию на официальном сайте, организация не только оказывает больным финансовую поддержку, но и становится «надёжным источником информации» и экспертизы.
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