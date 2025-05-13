Мадонна работает над сериалом о себе с режиссёром «Дэдпула и Росомахи»

Поп-артистка Мадонна работает над сценарием сериала о своей жизни. Вместе с ней в проекте задействованы стриминговая платформа Netflix и продюсер Шон Леви. Последний известен комедиями «Ночь в музее» (2006), «Розовая пантера» (2006) и «Дэдпул и Росомаха» (2024), а также работой над сериалами «Беверли-Хиллз, 90210» (1990–2000) и «Очень странные дела» (2016–...).

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Проект находится на стадии раннего продакшена. Это значит, что исполнители главных ролей пока не выбраны, сценарий также не написан. Степень участия артистки в проекте пока также не обозначена.

Как подчёркивают источники, сериал не будет связан с давно анонсированным байопиком о Мадонне. Черновое название картины звучало как Who's That Girl («Кто та девчонка»), о его разработке стало известно в 2020 году. Главную роль должна была исполнить артистка Джулия Гарнер. Вероятность того, что актрису позовут сняться и в этом сериале, очень высока, считает Deadline.

В 2020-м работу над проектом приостановили, потому что идеи Мадонны показались сценаристам «слишком смелыми». В 2023-м картину вновь запустили в производство, но у поп-звезды вновь возник конфликт со съёмочной группой. В 2024-м Мадонна заявила, что её просят мыслить «менее масштабно», и предположила, что ей следует создать сериал о собственной жизни.

Шон Леви познакомился с Мадонной в 2024 году, работая над фильмом «Дэдпул и Росомаха» (2024). Продюсер хотел включить её композицию Like A Prayer в картину, поэтому лично обратился к певице.

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