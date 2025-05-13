Рэперы Kai Angel и 9Mice объявили о прекращении сотрудничества

Молодые рэперы Дмитрий Ицков (Kai Angel) и Сергей Дмитриев (9mice), известные как Viperr, объявили о прекращении совместной работы. Об этом стало известно из соцсетей Ицкова. В публикации рэпер подчеркнул, что это решение зрело давно и что музыканты приняли его вместе.

© Соцсети 9mice, Рамблер

Сейчас дуэт гастролирует по России с совместным турне. По словам Kai Angel, за это время 9mice совершил в его адрес ряд «тёмных и злых вещей». Углубляться в подробности рэпер не стал, но упомянул, что после концерта в Казани артисты почти подрались и «разрушили половину гримёрки».

Вскоре после поста Ицкова 9mice ответил на обвинения. По словам рэпера, решение не было «взвешенным» и он узнал о распаде Viperr из соцсетей. Дмитриев обвинил коллегу в том, что он выставляет себя жертвой и выносит их конфликт на всеобщее обозрение. Также 9mice признался, что во время визита в Самару съездил в церковь и поставил свечку за здоровье Kai Angel и его семьи.

Как отметили оба рэпера, после завершения нынешнего турне они пойдут раздельными путями и станут «развиваться как творческие единицы».

Хотя в сообщении Kai Angel указано, что на этот раз «всё серьёзно», это уже не первый раз, когда дуэт заявил об окончании совместного творческого пути. В октябре 2023 года рэперы уже ссорились и намекали на то, что больше не будут выступать вместе.

Последний концерт Viperr должен пройти во Владивостоке 23 мая.

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