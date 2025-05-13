Легендарная рэп-группа станет хедлайнером Ural Music Night

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который состоится в Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 июня, объявил имя одного из хедлайнеров. Ими станет рэп-группа «AK-47». На какой площадке состоится их концерт, пока неизвестно.

© Соцсети АК-47, Рамблер

Помимо «АК-47», хедлайнерами выступят рок-музыкант Сергей Бобунец и фолк-группа AY YOLA, напоминает «Коммерсант». Последние представят на фестивале новый лонгплей. Среди других заявленных артистов также — инди-музыкант Максим Свобода и советский исполнитель Вячеслав Малежик. Полный список выступающих музыкантов пока не анонсирован.

Ural Music Night — это ежегодный фестиваль, который проходит в июне с 2015 года. Артисты одновременно выступают более чем на сотне площадок, вход на их концерты обычно бесплатный.

«АК-47» выступят на фестивале уже во второй раз. Впервые их концерт в рамках Ural Music Night состоялся в 2022 году.

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