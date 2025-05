Зарубежные релизы недели: Sleep Token, Rosé, Холзи, Эми Ли и Аврил Лавин

Певицы Rosé и Halsey выпустили песни-саундтреки, Хейли Уильямс попробовала себя в соул-стилистике, а André 3000 выпустил альбом импровизаций. R&B-артистка Эрика де Касье поделилась медитативными треками о самом главном, а метал-группа Sleep Token записала первый лонгплей на крупном лейбле. «Рамблер» рассказывает о самых важных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Rosé — Messy

Жанр: поп.

Участница корейского гёрлз-бэнда BLACKPINK Розэ выпустила саундтрек к картине «Формула-1», которая должна выйти в мировой прокат 27 июня. Эпичная поп-композиция о «запутанных простынях» и одержимости телом партнёра скорее вписалась бы в остросюжетную мелодраму в духе «50 оттенков серого» (2015), а не в спортивный боевик. В отрыве от «Формулы-1» трек звучит как яркая баллада о самом сокровенном.

Станет ли Messy частью сюжета или просто украшением, станет ясно позже. Музыку в поддержку картины также выпустят Эд Ширан, диджей Tiesto, молодые певицы Тейт Маккрей и Доджа Кэт и ряд других крупных музыкантов.

Sophie Ellis-Bextor — Taste

Жанр: танцевальный поп.

© Kurt Piles/Imago/Wien/globallookpress.com

Британская певица Софи Эллис-Бекстор поделилась новым материалом впервые после резкого скачка популярности. Меломаны вспомнили о существовании артистки в конце 2023 года, когда её хит Murder On A Dance Floor прозвучал в финальной сцене резонансного фильма «Солтберн». Радуясь новому успеху, Эллис-Бекстор перевыпустила песню на виниле в 2024-м, а теперь анонсировала альбом Perimenopop.

Taste — первый сингл в поддержку лонгплея, который должен выйти 12 сентября. Это элегантный танцевальный трек прямиком из нулевых, в котором и стильный вокал, и прилипчивый ритм звучат на равных.

Moses Sumney & Hayley Williams — I Like It I Like It

Жанр: соул.

Американский R&B-артист Мозес Самни выпустил совместный трек с Хейли Уильямс, известной в первую очередь в роли вокалистки рок-группы Paramore. Тягуче-мечтательный трек рассказывает о чувстве влюблённости, которое иногда захлёстывает с головой. Самни поёт в привычной для себя манере, а вот Уильямс, наоборот, пробует себя в новой соул-стилистике. Дуэт звучит на удивление органично, словно музыканты уже давно работают вместе.

Miley Cyrus — More To Lose

Жанр: поп.

Поп-артистка Майли Сайрус представила уже четвёртую песню в поддержку экспериментального лонгплея Something Beautiful, релиз которого намечен на 30 мая. More To Lose — это атмосферная баллада, вокал для которой певица записала с одного дубля. В тексте Сайрус сокрушается, что иногда любовь умирает и даже редкие всплески былых эмоций не в состоянии её спасти.

Ранее на прошлой неделе состоялось закрытое мероприятие, где удачливым поклонникам удалось пообщаться с певицей и послушать новый альбом. От них стало известно, что Something Beautiful напоминает лонгплей Miley Cyrus & Her Dead Petz. К тому же участие в записи одного из треков приняла модель Наоми Кэмпбелл — правда, пока неизвестно, в каком именно.

Pierce The Veil — Kiss Me Now

Жанр: меланхоличный поп-панк.

© Igor Vidyashev/globallookpress.com

В романтическом настроении пребывает также и американская поп-панк-группа Pierce The Veil. Вокалист Вик Фуэнтес пытается поймать момент и призывает возлюбленную поцеловать его «сейчас или никогда», приправляя просьбу тревогой всё потерять. По словам музыканта, песню он посвятил своей жене. Гитарные аранжировки звучат мрачно и тревожно, так что не стоит ожидать, что композиция станет неотъемлемой частью свадебных плейлистов.

Песня попала в делюкс-издание альбома The Jaws Of Life, впервые вышедшего в 2023 году. Его расширенная версия появилась на стримингах 9 мая. Помимо Kiss Me Now, в неё вошла песня Karma Police — её Pierce The Veil позаимствовали из каталога Radiohead.

Avril Lavigne & Simple Plan — Young & Dumb

Жанр: поп-панк.

Рок-певица Аврил Лавин и группа Simple Plan записали совместный хит. Подобная поп-панк-песня напрашивалась ещё в 2003 году, когда артисты только познакомились. По словам участников Simple Plan, они мгновенно нашли общий язык, а совместные гастроли и годы общения сделали их дружбу ещё крепче и теплее.

В новой песне артисты вспоминают времена своей молодости и удивляются, что не ощущают себя старыми. Задорные аранжировки действительно звучат так, будто на календаре 2003-й, и даже гармоничный современный продакшен не в силах это изменить. Композиция способна вызвать ностальгическую слезу у всех, кто рос под поп-панк нулевых.

Halsey & Amy Lee — Hand That Feeds

Жанр: дарк-поп.

Поп-артистка Холзи, всегда заявлявшая о любви к музыке нулевых, объединилась с вокалисткой метал-группы Evanescence Эми Ли. Вместе певицы записали композицию Hand That Feeds: она станет саундтреком к боевику «Балерина», премьера которого намечена на 6 июня.

Холзи вступает первой, вокально мимикрируя под Эми Ли; солистка Evanescence же начинает петь во втором припеве. Текст композиции посвящён борьбе за свободу, а звучит она именно так, как подобает эстетике картины: нуарно, интригующе и женственно.

Это уже второй раз в этом году, когда Эми Ли задействована в создании саундтрека. Чуть раньше Evanescence выпустили трек Afterlife, вошедший в аниме-мультсериал Devil May Cry (2025-...).

Альбомы

André 3000 — 7 piano sketches

Жанр: экспериментальная музыка.

Для кого: для поклонников всего импозантного.

© Photo Image Press/globallookpress.com

На прошлой неделе в США состоялся ежегодный бал Института костюма, в простонародье известный как Met Gala. Больше всего внимания досталось певице Рианне, объявившей об уже третьей беременности, но экс-участник Outkast André 3000 тоже превратил свой выход на красную дорожку в событие, достойное первых полос. Артист надел на спину небольшое фортепиано — инструмент, ставший основой для его нового релиза. Им André 3000 поделился вскоре после выхода на красную дорожку. Музыкант намекнул, что 7 piano sketches — это «худший рэп-альбом в истории», так как в нём совершенно нет лирики.

От такой концепции можно было бы ожидать неоклассического звучания, но вошедшие сюда треки всё-таки были подвергнуты небольшой обработке. Например, в композиции off rhythm laughter фортепианная партия служит фоном для неритмичного смеха, который становится ключевым элементом аранжировки. В I spend all day waiting for the night Andre 3000 топит клавиши слоем булькающих звуков, словно символизирующих вялое и малоинтересное течение дня. Название и номер каждого трека озвучиваются разными людьми, в том числе самим Андре. Мелодии записывались импровизационно.

7 piano sketches не стоит воспринимать как полноценный релиз или даже осмысленное произведение. Скорее это просто образец того, чем может стать случайная мелодия, сыгранная на фортепиано.

Erika de Casier — Lifetime

Жанр: альтернативный поп, эмбиент.

Для кого: для тех, кто ищет покой.

Датская R&B-исполнительница Эрика де Касье сделала поклонникам сюрприз, выпустив альбом без предварительного анонса. Тематически Lifetime посвящён течению времени, но существует как бы вне него: треки бесшовно перетекают из одного в другой и создают ощущение мягкого потока. Де Касье поёт спокойным, убаюкивающим голосом, под который легко расслабиться и невольно уснуть. Рекомендуем ознакомиться с альбомом всем, кто воюет с бессонницей.

Sleep Token — Even In Arcadia

Жанр: прогрессивный метал.

Для кого: для всех, кто живёт между мирами популярной и тяжёлой музыки.

© IMAGO/Gonzales Photo/Christian H/globallookpress.com

Анонимная метал-группа Sleep Token выпустила новую работу. Альбом стал для них первым релизом на крупном лейбле RCA Records, контракт с которым артисты заключили в начале 2024 года. Организация также продвигает музыку поп-звёзд Тейт Маккрей, Doja Cat и других. Новый статус коллектива заставил их поклонников испугаться за потенциальную перемену в пользу более лёгкого звучания.

Их опасения подтвердились, но лишь частично. В новом альбоме Sleep Token вновь удаётся провести чёткую границу между подавляющей тяжестью и хрупкой деликатностью. Здесь есть как откровенно лёгкие, так и амбициозные композиции на любой вкус. Например, Past Self звучит как полноценный хип-хоп, а вот закрывающий Infinite Baths — как грандиозный финал какой-нибудь рок-оперы.

Вышедшие в поддержку альбома синглы Emergence, Caramel и Damocles заняли нетипично высокие позиции в чартах. У Even In Arcadia есть все шансы войти в число главных метал-релизов года и привлечь к жанру заслуженное внимание.

