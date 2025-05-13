Метал-группа «Слот» анонсировала альбом перезаписей

Российская метал-группа «Слот» выпустит новый альбом в этом июне. В релиз войдёт 12 старых песен коллектива в новой обработке. По словам музыкантов, новые версии композиций появились за год живых выступлений. Подробный трек-лист пока не раскрыт.

© Соцсети группы «Слот», Рамблер

Лидер коллектива Игорь «Кэш» Лобанов заявил, что у «Слота» пока нет времени поработать над новой музыкой.

При этом артист признал, что группе нужно поскорее выпустить альбом «после всех реформаций». Лобанов имеет в виду тот факт, что в прошлом году группу покинула вокалистка Дария Ставрович. Ей на смену пришла рок-певица Дарья Равдина. С ней в составе группа сразу отправилась на гастроли, напоминает НСН.

По словам Лобанова, скоро группа «начнёт гнать этого коня». Музыкант предположил, что в ближайшем будущем коллектив просто «начнёт сидеть день и ночь», работая над свежим материалом.

В прошлом «Слот» уже перезаписывали один из своих альбомов. Это случилось в 2006-м, когда коллектив покинула первая солистка Теона Дольникова. Дария Ставрович только присоединилась к «Слоту»: вместе с ней был перезаписан альбом «Две войны».

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