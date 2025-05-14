Бейонсе побила рекорд по заработку на одной концертной площадке

Американская поп-дива Бейонсе установила новый рекорд. 28 апреля у артистки начался тур в поддержку альбома Cowboy Carter. Первой концертной площадкой стал SoFi-Stadium, расположенный в пригороде Лос-Анджелеса. Здесь у Бейонсе прошло пять концертов, за которые певица получила больше 55 миллионов долларов.

© Beyonc/globallookpress.com, Рамблер

Это позволило ей установить рекорд по наибольшей сумме, заработанной на одной концертной площадке. Вместе с ней в рейтинге — поп-музыкант Гарри Стайлс, ирландская рок-группа U2 и британский бойз-бэнд Take That. Источник подчёркивает, что им понадобилось больше времени, чтобы добиться такого же финансового успеха.

Бейонсе также стала артисткой, устроившей больше всего концертов на стадионе, сообщает Billboard. К пяти шоу, прошедшим в этом году, прибавляются три выступления из предыдущего турне. Всего Бейонсе провела здесь восемь концертов: это больше, чем у любого другого артиста.

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