В Базеле огласили результаты первого полуфинала «Евровидения»

Во вторник в Базеле состоялся первый полуфинал всемирного музыкального конкурса «Евровидение». По его итогам стало известно, кто из участников сможет побороться за победу в финале, а кто покинет состязание.

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Всего на шоу выступило 15 участников. В их числе — коллективы из Исландии, Азербайджана, Португалии, Албании, Швеции и Украины. Также зрители смогли увидеть заявку от сольных исполнителей из Норвегии, Словении, Бельгии, Кипра, Хорватии, Нидерландов, Польши и Сан-Марино. Эстонию представил рэп-артист Tommy Cash, хорошо известный в России.

По результатам голосования среди телезрителей выбыло пятеро стран-участниц. В финале не будет артистов из Словении, Бельгии, Азербайджана, Хорватии и Кипра.

Следующий полуфинал состоится в четверг 15 мая. В нём выступит ещё 16 стран, в том числе — фавориты по версии букмекеров. Сейчас в пятёрке участников, которые с наибольшей вероятностью одержат победу, — Швеция (42%), Австрия (22%), Франция (6%), Нидерланды (6%) и Израиль (5%). После первого полуфинала вероятность победы Швеции выросла на 4%. В 2024 году первое место досталось рэперу Nemo: букмекеры предсказывали ему бронзу.

Победитель «Евровидения» станет известен в субботу 17 мая.

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