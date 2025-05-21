Как стать умнее с помощью музыки: путь «слухомоторных атлетов»

Издательство «Бомбора» выпустило книгу «Музыкальный интеллект» о том, как музыка воздействует на работу мозга. Её написала профессор практики вокального искусства и оперы Линн Хельдинг. Она начала интересоваться научными принципами музыкальной деятельности, когда травмировала свои голосовые связки. Благодаря пониманию, как устроено тело музыканта, Хельдинг смогла вернуть контроль над своим инструментом. Опираясь на многочисленные исследования, в книге «Музыкальный интеллект» Хельдинг рассматривает распространённые мифы о мозге и объясняет, как музыка влияет на ментальные и когнитивные способности человека.

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С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги. В нём Линн Хельдинг рассматривает исследования учёного Готфрида Шлауга. Согласно его выводам, мозг музыканта отличается от мозга обычного человека.

Область исследований, называемая когнитивной нейронаукой о музыке, в первую очередь посвящена восприятию музыки или тому, что происходит в мозге, когда мы слушаем музыку. Более примечательным (но менее изученным) является то, что происходит в мозге, когда мы занимаемся музыкой. Одним из исследователей, который изучал этот вопрос, является Готфрид Шлауг, директор лаборатории музыки и нейровизуализации Гарвардской медицинской школы.

Шлауг называет музыкантов «слухомоторными атлетами» и изначально был заинтригован связанным с этим вопросом о том, отличается ли мозг опытных музыкантов от мозга немузыкантов и связаны ли какие-либо изменения в мозге с занятиями, которые обычно начинаются в раннем детстве. Его фундаментальные исследования показали, что мозг взрослых опытных музыкантов, как правило, не только больше в тех областях, которые выполняют музыкальные функции, но и мозолистое тело (основная группа волокон, соединяющая левое и правое полушария мозга) у музыкантов больше и более волокнистое, чем у немузыкантов. Это была очень волнующая новость для музыкантов, но, отчасти из-за настороженности по поводу эффекта Моцарта, скептический взгляд на это исследование показал, что, возможно, эти асимметрии и различия в размерах существовали всегда из-за врождённых способностей или таланта.

Чтобы ответить на этот вопрос о соотношении роли природы и воспитания, Шлауг и команда исследователей смогли продемонстрировать структурные различия в моторной и слуховой областях мозга маленьких детей всего после 15 месяцев обучения игре на инструменте. Примечателен тот факт, что эти различия на самом деле коррелируют с улучшением двигательных навыков и слуха. Вывод из этого эпохального исследования заключается в том, что занятия музыкой на самом деле стимулируют пластичность мозга, которая необходима для улучшения когнитивных функций. Другими словами, хотя занятия музыкой не сделали этих детей «умнее», они сделали их мозг более восприимчивым к обучению. Это тема, повторяющаяся снова и снова в музыке и обучении: не существует простого музыкального зелья, которое мгновенно делает нас умнее, но вовлечённость в музыку, похоже, активизирует мозг и делает его плодородной почвой для обучения.

© «Бомбора»

Лаборатория Шлауга продолжила исследование другого аспекта пластичности мозга, но не в развивающемся мозге детей, а у людей, перенёсших повреждение мозга в результате инсульта или другой черепно-мозговой травмы. Поскольку механика речи находится в левом полушарии, когда там происходит повреждение, типичным нарушением является афазия, характеризующаяся нарушением речи и понимания. Этим расстройством страдают около 2 миллионов американцев, и каждый год добавляется более 180 000 новых случаев. Мелодико-интонационная терапия (МИТ) была разработана для таких пациентов в начале 1970-х годов на основе наблюдения, что некоторые нарушения речи, по-видимому, проходят при пении. Но только недавно нейронаука смогла подтвердить эти эффекты на клеточном уровне.

МИТ, по сути, взламывает неповреждённую правую часть мозга (которая отвечает за определённые аспекты речи, такие как двигательный контроль и эмоции) и подключает её к речи посредством пения. Пациентов учат растягивать слова, как при пении, одновременно отстукивая ритм левой рукой. Это постукивание связывается с двигательными нейронами в правом полушарии, которые затем запускают органы речи. Благодаря упорной работе с течением времени лаборатория Шлауга показала, что по мере того, как правая сторона мозга берёт на себя функции повреждённой левой, она на самом деле растёт и укрепляется с практикой. Это действительно замечательная находка.

Шлауг отмечает, что в качестве терапии музыка является «идеальным» стимулом, поскольку это «мультисенсорный моторный опыт», стимулирующий движение и эмоции за счет задействования систем удовольствия и вознаграждения, что способствует усидчивости. Замечательные истории о такой настойчивости — например, история Лорел Фонтейн, американки, перенёсшей инсульт в возрасте 11 лет, из-за которого она едва могла говорить, но МИТ помогла восстановить эту функцию почти на 100 % — демонстрируют, насколько эффективной может быть подобная терапия при дисциплинированной практике. Несмотря на то что замечательное выздоровление Фонтейн отчасти было обусловлено её молодостью, пожилые пациенты продемонстрировали значительные улучшения с помощью МИТ — просто с более старым мозгом это занимает немного больше времени.

Помогает ли артистам в карьере музыкальное образование