Библиотекарша, которая хотела в космос: интересные факты о Еве Польне

19 мая певице Еве Польне исполняется 50 лет. В конце девяностых и начале нулевых вместе с Юрием Усачёвым она купалась в лучах славы как участница группы «Гости из будущего». В 2009-м артистка переключилась на сольное творчество. Любительница экстравагантных нарядов, ироничная поэтесса и один из главных мемов российской эстрады — это всё о Еве Польне. О самых интересных фактах из жизни певицы читайте в материале «Рамблера».

© Соцсети Евы Польны, Рамблер

У Евы Польны есть шляпа-гамбургер

Певица всегда отличалась неординарным стилем. На красных дорожках она не раз появлялась при всём параде: в платьях кислотных оттенков, стразах и перьях. Но главная изюминка образов Евы Польны — это шляпы. В её коллекции есть как повседневные варианты этого головного убора, так и более броские для светских выходов и концертов. Например, однажды Ева Польна поразила поклонников шляпкой в виде гамбургера. «Мне кажется, я так прикрываю верхние чакры», — объяснила певица своё пристрастие в беседе с «Авторадио» в 2017 году.

В детстве Ева Польна мечтала стать космонавтом

Любовь к научной фантастике у Евы Польны наложилась на желание стать космонавтом и открыть новую планету. Пусть в космос ей полететь так и не удалось, но эта тема не раз проскальзывала в её творчестве. В 2023 году она даже выпустила целый альбом под названием «Открытый космос». А в песне «Не расставаясь» Ева Польна досадует, что ей «не сбежать с этой грустной планеты».

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По образованию Ева Польна — библиотекарь-библиограф

В 1996 году Ева Польна окончила Ленинградский государственный институт им. Н.К. Крупской и стала дипломированным библиотекарем-библиографом. У неё также есть вторая специальность — «информационный менеджмент и маркетинг».

Кроме музыки артистка всегда активно интересовалась литературой, поэтому и учёба ей нравилась. «Для меня это был такой институт благородных девиц. Там была куча литератур всяких разнообразных, начиная с древнерусской и так далее. Замечательные предметы. Выходишь из академии и чувствуешь себя оплодотворённо-окрылённым человеком», — рассказала Ева Польна на «Авторадио».

© Соцсети Евы Польны

Ева Польна начинала свой путь в шоу-бизнесе как танцовщица

Творческая карьера Евы Польны началась в 1994 году. Тогда она вошла в состав петербургской рэп-группы «А-2» как танцовщица и бэк-вокалистка. Сама Польна в программе «Правда 24» в 2014-м назвала этот опыт «микропрофессиональным». «Я тогда поняла, что танцы для меня — это слишком маленькие рамки», — объяснила она.

Спустя год Ева Польна покинула коллектив и стала певицей. До знакомства с Юрием Усачёвым и образования проекта «Гости из будущего» она выступала в клубах с рок-каверами. Но танцы определённо из её жизни не ушли, иначе как ещё объяснить её завирусившееся в интернете выступление с песней «Мегаполис» на «Авторадио».

Первый альбом «Гостей из будущего» был записан в стиле эмбиент

Десятиминутные песни и космическое электронное звучание — таким был дебютный альбом группы «Гости из будущего». Он вышел в 1997 году, но известность музыкантам не принёс. Тогда коллектив решил обратиться к более популярному жанру — поп-музыке.

«Мы сидели в Петербурге и хотели взорвать шоу-бизнес. Писали классную передовую музыку и ждали, что сейчас все услышат, какие мы крутые. Но что-то никто не проникался. По радио звучали все те же… “крошки-мои-я-по-тебе скучаю”. И мы сидели без денег, слушали всякую популярную ерунду и думали: “А чем мы хуже?” И видите, как получилось, — оказались совсем не хуже», — рассказала Ева Польна изданию «Собака.ru» в 2024-м.

Ева Польна думала о смене имени

В YouTube-шоу Светланы Бондарчук в 2023-м Ева Польна призналась, что думала о смене имени. Причина весьма прозаична — оно стало слишком популярно у россиян. По словам Польны, она постоянно поворачивается в магазинах, когда кричат: «Ева, Ева», хотя зовут не её.

Певица серьёзно подошла к этому вопросу и начала подписываться в автографах как Евлампия. В интервью она иронично отметила, что это имя звучит более весомо. Но, судя по всему, на концерты Евлампии Польны фанаты вряд ли попадут, ведь с момента громкого заявления прошло уже два года, а артистка так и осталась Евой Польной.

© Соцсети Евы Польны

У Евы Польны есть две дочери

Несмотря на свою занятость, Ева Польна успевает ещё растить двух дочерей. Первая из них, Эвелин, родилась в 2005 году. Долгое время было неизвестно, кто отец девочки. Лишь спустя пять лет певец Денис Клявер, известный по группе «Чай вдвоём», в эфире федерального канала признал своё отцовство. Как оказалось, у него были непродолжительные отношения с Евой Польной. «Наш роман с Евой — это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелина. Мне было очень тяжело. Моя вина только в том, что я её разлюбил. Мы были слишком разные, оба очень яркие», — позже рассказал Денис Клявер в программе «Судьба человека» в 2020-м.

Вторая дочь певицы, Амалия, родилась в 2007-м. Её отцом стал ресторатор Сергей Пильгун, с которым Ева Польна состояла в официальном браке с 2007 по 2010 год.

Ева Польна — фанатка классической музыки

В интервью изданию metro в 2024 году Ева Польна призналась в своей любви к классической музыке. По словам артистки, она готова слушать её в любом настроении, особенно когда сильно устаёт. «Это вселенная, которую с восторгом открываешь снова и снова. Эта музыка лечит душу, поддерживает, дарит крылья!» — высказала свой восторг певица. Среди фаворитов Евы Польны — Чайковский, Моцарт и Верди.

При этом современную популярную музыку Польна не особо жалует. По её мнению, она страдает вторичностью, как объяснила певица «Собаке.ру».

© Соцсети Евы Польны

Ева Польна — профессиональный художник

В детстве Ева Польна любила рисовать и ходила в изостудию. Во взрослом возрасте её руки вновь потянулись к холсту, поэтому она решила пройти курсы при Художественном институте имени Сурикова. Походив туда пару лет, певица подумала: а почему бы и не получить полноценный диплом? Ева Польна поступила туда же на отделение живописи, которое окончила в 2023 году. То есть уже во взрослом возрасте Ева Польна ходила на пары, слушала лекции и занималась с учителем. Среди её работ есть картина с артишоком и портрет Димы Билана.

Ева Польна писала юмористические стихи под псевдонимом Жозефина Воздержак

Ева Польна не только пишет тексты для песен, но и посягает на настоящую литературу. Так как она пишет ироничные стихотворения на разные темы вроде супружеского долга, то и псевдоним у неё подходящий — Жозефина Аскольдовна Воздержак.

Как рассказала Ева Польна изданию «На Рублёвке и на Новой Риге Life» в 2022-м, в юности она считала, что поэзия — это исключительно высокое искусство, недоступное простым смертным. Она изменила своё мнение, когда её музыкальное творчество получило широкую известность. «Лишь написав первые песни, которые стали популярными благодаря именно текстам, я поняла, что моя лирика имеет право на жизнь. Оказалось, что, хоть ты и не Пушкин, но и твои строки способны трогать сердца людей, заставлять их испытывать сильные чувства и эмоции, находить в твоих словах ответы на свои вопросы. Это говорит мне о том, что я на правильном пути», — рассказала артистка.

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