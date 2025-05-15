На «Евровидении» вспомнили о «Бурановских бабушках»

Международный музыкальный конкурс «Евровидение», который на этой неделе проходит в Базеле, добавил в телетрансляцию выступление «Бурановских бабушек». Фолк-коллектив, исполняющий песни на удмуртском, представлял Россию на конкурсе 2012 года.

© Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com, Рамблер

«Бабушкам» удалось поставить один из рекордов «Евровидения». На сцене выступило шесть артисток, суммарный возраст которых на момент выступления составил 403 года. Об этом организаторы «Евровидения» упомянули в репортаже, посвящённом различным рекордам соревнования. Его включили в телетрансляции вскоре после окончания зрительского голосования, сообщает «Газета.ру».

В этом году «Евровидение» проходит в швейцарском Базеле. 13 мая состоялся первый полуфинал, по итогам которого соревнования покинули Словения, Кипр, Азербайджан, Хорватия и Бельгия. В финал прошли Исландия, Португалия, Албания, Норвегия, Сан-Марино, Эстония, Нидерланды, Польша, Украина и Швеция.

Второй полуфинал пройдёт в четверг 15 мая, а финал — 17 мая.

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