На «Евровидении» вспомнили о «Бурановских бабушках»
Международный музыкальный конкурс «Евровидение», который на этой неделе проходит в Базеле, добавил в телетрансляцию выступление «Бурановских бабушек». Фолк-коллектив, исполняющий песни на удмуртском, представлял Россию на конкурсе 2012 года.
«Бабушкам» удалось поставить один из рекордов «Евровидения». На сцене выступило шесть артисток, суммарный возраст которых на момент выступления составил 403 года. Об этом организаторы «Евровидения» упомянули в репортаже, посвящённом различным рекордам соревнования. Его включили в телетрансляции вскоре после окончания зрительского голосования, сообщает «Газета.ру».
В этом году «Евровидение» проходит в швейцарском Базеле. 13 мая состоялся первый полуфинал, по итогам которого соревнования покинули Словения, Кипр, Азербайджан, Хорватия и Бельгия. В финал прошли Исландия, Португалия, Албания, Норвегия, Сан-Марино, Эстония, Нидерланды, Польша, Украина и Швеция.
Второй полуфинал пройдёт в четверг 15 мая, а финал — 17 мая.
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