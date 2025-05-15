Леонид Агутин рассказал, как ложь коллеги определила стиль его музыки

Российский эстрадный исполнитель Леонид Агутин рассказал о том, как шутка сессионного гитариста положила начало его любви к латинской музыке. В 70-е отец артиста Николай Агутин был директором ВИА «Поющие сердца», с которым разъезжал по разным странам.

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В «Поющих сердцах» также играл гитарист Александр Ольцман, впоследствии начавший сотрудничество с Леонидом Агутиным. Как-то раз в 1994-м его спросили, почему молодой артист исполняет латинскую музыку. Ольцман рассказал шутливую историю о том, что исполнитель «Босоногого мальчика» побывал с «Поющими сердцами» на гастролях в Латинской Америке. В интервью «Вопрос Ребром» с Бастой Агутин подчеркнул, что на самом деле никогда не ездил с ними дальше Сочи.

По словам Ольцмана, ребёнок «отбился от них» и попал в цыганский табор в Венесуэле. Гитарист заявил, что «парня еле нашли», и что он провёл в таборе всё лето. По словам Агутина, после шутки Ольцмана «всё встало на свои места», и журналисты больше не задавали ему этот вопрос. Миф пришёлся музыканту по душе, поэтому он решил его не развенчивать. Но Ольцман посоветовал ему выучить хотя бы пару испанских слов.

Агутин также отметил, что его первое музыкальное произведение как раз было с латинским настроением. Гитарист написал его в 12 лет и назвал «Море». По словам артиста, работа в такой стилистике даётся ему легко и успокаивает. Агутин подчеркнул, что даже зарубежные коллеги удивляются его способности быстро сочинять латинскую музыку.

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