Пикник «Афиши» х Сбер объявил вторую волну артистов

Одним из хедлайнеров московской части фестиваля станет поп-группа «Руки Вверх!». Проект Сергея Жукова выступит на главной сцене. Там же дадут концерты рок-группа Uma2rman, нью-вейв-коллектив Сова и инди-рокеры «Сироткин».

© Предоставлено организаторами фестиваля; Рамблер

На сцене «Урбан» пройдут выступления Петара Мартича, Лизы Громовой, Kill Eva, SP4K, ЛАУД и GONE.Fludd. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

В Санкт-Петербурге на главную сцену выйдет рок-группа «Танцы Минус», а на урбан-сцену — рэпер Markul.

В 2025 году фестиваль Пикник «Афиши» х Сбер пройдёт 21 июня в Москве в Коломенском и 9 августа в Санкт-Петербурге на территории Елагина острова. Позднее будет анонсирована третья сцена для обоих городов с программой от молодых артистов.

Помимо музыки, гости фестиваля смогут посетить гастрономические спешлы, маркет российских брендов, детскую программу, граффити-батлы, сайкл-тренировки и десятки других активностей.

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» объявил первый лайнап артистов