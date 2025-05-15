Про концертное шоу «Царица» от ANNA ASTI снимут документальный фильм

Продюсерский центр «АзБуки» и онлайн-кинотеатр Kion начали съёмки документального фильма «ANNA ASTI. Царица». Он будет посвящён концертному шоу певицы.

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Лента покажет все этапы подготовки представления, зрители увидят работу певицы и её команды, хореографов, танцоров балета и дизайнеров. Помимо проверенных хитов ANNA ASTI, в документалке прозвучат и совершенно новые песни. Режиссёром фильма выступит Дарина Умнова.

«Заглянуть за кулисы всегда интересно. Увидеть, как артист и его команда создают то, что потом станет масштабным шоу, — это совсем другой взгляд, — передаёт слова ANNA ASTI InterMedia. — Фильм позволит зрителям стать частью этого процесса, побыть с нами и разделить эти моменты. Надеюсь, они увидят меня настоящей. Хочу стать ещё ближе к своей аудитории, показать изнанку нашей работы и мою невероятную команду. В процессе можно увидеть много важного — и в себе, и в каждом из нас, то, что мы, возможно, раньше не замечали. Ведь всегда интересно посмотреть на себя со стороны».

Стадионные концерты ANNA ASTI состоятся 14 июня на «ВЭБ Арене» в Москве и 21 июня на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

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