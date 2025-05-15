Рэпер Lil Pump выступит на концерте Offset в Москве

Американский рэпер Lil Pump станет специальным гостем на московском концерте хип-хоп-исполнителя Offset. Выступление состоится 14 июня в МТС Live Холл.

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Offset и Lil Pump

Lil Pump сотрудничал с такими рэперами, как Kanye West, Lil Wayne и Lil Uzi Vert. Его сингл 2017 года Gucci Gang имеет статус трижды платинового.

По информации от генерального директора SAY Agency Анны Субчевой, запросы Lil Pump оказались достаточно скромными. В его райдер вошли «вода Fiji комнатной температуры, охлаждённая кола, обед для команды и много зубной нити». «По информации от менеджмента, любит пельмени, мечтает побывать в Башкирии, а в качестве подарков от поклонников с удовольствием примет необычные варежки, носки или оренбургский платок», — передаёт слова Субчевой ТАСС.

Ранее концерт Offset переносился уже дважды по личным обстоятельствам артиста.

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