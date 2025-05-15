Moscow Jazz Festival 2025 объявил имена участников

В число хедлайнеров Moscow Jazz Festival 2025 вошли Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Veronica Swift, Uma2rman, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Communuty и многие другие.

© Предоставлено организаторами фестиваля; Рамблер

Один из самых крупных джазовых фестивалей мира состоится в Москве с 9 по 15 июня. В течение недели гости мероприятия увидят более 1000 артистов из России и зарубежья.

Открытие и закрытие Московского джазового фестиваля пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Заслуженные артисты и молодёжные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду «Эрмитаж», на ВДНХ, парках «Зарядье» и «Музеон», в Царицыне и на других площадках.

«В 2025 году программа IV Moscow Jazz Festival станет ещё масштабнее: впервые в рамках нашего фестиваля состоится форум для профессионалов индустрии и поклонников импровизационной музыки Jazz Across Borders. Мы проведём панельные дискуссии с участием российских и зарубежных экспертов, а также впервые состоится Всероссийский форум джазовых педагогов и Школа джазовых продюсеров, которые призваны объединить ведущих представителей отрасли для обмена опытом», — слова художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Игоря Бутмана приводятся в пресс-релизе, присланном в редакцию.

На открытии фестиваля в КЗ им. П.И. Чайковского впервые пройдёт совместное выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. На закрытии с Московским джазовым оркестром выступит американская звезда мирового джаза Вероника Свифт.

С 13 по 14 июня в рамках фестиваля впервые в Москве также состоится Jazz Across Borders (JAB) — форум для профессионалов джазовой индустрии.

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