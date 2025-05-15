Раскрыты имена самых перспективных музыкантов до 30 лет

Российское бизнес-издание Forbes представило лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30». В него вошло 100 успешных молодых людей в разных сферах деятельности — спорте, предпринимательстве, финансах и других. В категорию «Музыка» попали эмбиент-артист Øneheart, солистка фолк-группы Ay Yola Адель Шайхитдинова, рок-артисты XOLIDAYBOY и Женя Трофимов, поп-певицы Bearwolf и Mona, а также рэперы Akmal и Icegergert. «Рамблер» узнал, как составляется рейтинг, как он влияет на карьеру артистов и какие чувства испытывают попавшие в него музыканты.

© Дмитрий Волынкин/CC BY 4.0; страница AY YOLA в VK; страница Betsy в VK; Рамблер

Что такое рейтинг Forbes «30 до 30»

Рейтинг Forbes «30 до 30» — это ежегодный список, в который попадают люди, добившиеся успеха в разных сферах профессиональной деятельности. Ключевое требование к номинантам — возраст до 30 лет. Как рассказала «Рамблеру» руководитель российского Forbes «30 до 30» Ильмира Гайсина, каждый из номинантов отмечен или рекомендован профессиональным сообществом. Свою роль также играет готовность потенциальных участников списка заполнить и прислать заявку на участие в проекте.

В мае издание публикует лонг-лист номинантов, в который входит по 10 человек в каждой категории. После формирования лонг-листа начинается голосование, участие в котором принимают члены экспертного жюри и читатели Forbes. Поддержать своего фаворита можно на сайте Forbes. В каждой категории можно выбрать только одного номинанта.

© Страницы Mary Gu, Mia Boyka, Saluki, Toxi$, Jony, Вани Дмитриенко в VK

Mary Gu, Mia Boyka, Saluki, Toxi$, Jony, Ваня Дмитриенко

В разные годы победителями рейтинга становились певицы Mary Gu и Mia Boyka, рэперы Saluki, Toxi$, OG Buda и PHARAOH, битмейкер Aarne и поп-артисты Jony и Ваня Дмитриенко. Попасть в рейтинг Forbes можно только однажды. По словам Гайсиной, в этом может помочь несколько факторов:

«Попасть в рейтинг Forbes музыкантам помогают любовь к своему делу, отклик аудитории на их творчество и профессиональные заслуги».

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Кто вошёл в лонг-лист рейтинга 2025 года

В каждой категории лонг-листа представлены по 10 человек. После закрытия голосования их останется по трое, набравших больше всего голосов. Они-то и станут полноправными победителями рейтинга «30 до 30», состоящего из 30 человек — по три в каждой категории.

Среди выдающихся представителей сферы музыки в этом году оказались:

Акмаль Ходжаниязов, он же Akmal’. 21-летний певец, финалист 5-го сезона шоу «Голос. Дети». Участвовал в проекте под руководством Басты.

Иван Ржевский, он же Xolidayboy. 24-летний поп-рок-музыкант, известный хитами «Моя хулиганка» и «Пожары».

Адель Шайхитдинова, 25-летняя участница фолк-группы Ay Yola. Песня коллектива Homay, посвящённая башкирскому фольклору, завирусилась ранее в этом году.

Валерия Василевская, выступающая под псевдонимом Bearwolf. 28-летняя артистка, начинавшая карьеру как фитнес-блогер. Приобрела популярность летом 2024-го после выхода песни GODZILLA. Сегодня пробует себя в разных жанрах.

Дмитрий Волынкин, он же Øneheart. 19-летний эмбиент-артист. Его лонгплей Midnight Journey, записанный совместно с продюсерами Antent и Dean Korso, попал в предварительное голосование премии «Грэмми» в категории «Лучший нью-эйдж-альбом». Также у Волынкина наибольшее количество прослушиваний на зарубежных стримингах среди всех российских артистов.

Никита Коробыко, Егор Юницкий, Артём Шиловец, известные как nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. Поп-трио из Белоруссии, выпустившее один из самых хитовых поп-альбомов 2024 года — GLAMOUR. В конце прошлого года они заявили о прекращении совместной деятельности, но подчеркнули, что будут развиваться сольно.

Светлана Чертищева (BETSY) и Мария Янковская. 12-летние исполнительницы песни «Сигма Бой», завирусившейся в России и за рубежом.

Женя Трофимов, 30-летний лидер рок-группы «Комната культуры». Занимается музыкой уже давно, но приобрёл популярность только осенью 2023 года после выхода песни «Поезда». После этого Трофимов участвовал в записи саундтрека к сериалам «Преступление и наказание» и «Ландыши».

Дарья Кустовская, она же поп-певица MONA. 28-летняя артистка долго шла к сольной карьере через песенные конкурсы и написание песен для других музыкантов. В 2022-м присоединилась к лейблу Эльмана Зейналова RAAVA MUSIC, став единственной девушкой-резидентом. Записывала дуэты с Бастой, Лолитой, Гио Пикой и другими.

Георгий Гергерт, он же молодой рэпер ICEGERGERT. Резидент лейбла Gazgolder, яркий представитель модного жанра пацанского рэпа.

© Страницы Akmal’, Xolidayboy, Bearwolf, Жени Трофимова, MONA, ICEGERGERT в VK

Akmal’, Xolidayboy, Bearwolf, Женя Трофимов, MONA, ICEGERGERT

Изначально в лонг-лист также попал рэпер Big Baby Tape, но впоследствии редакция Forbes обнаружила, что номинировала его повторно. Поэтому его место в лонг-листе занял Akmal’.

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Что думают сами артисты

«Рамблер» связался с двумя артистами, вошедшими в рейтинг: Адель Шайхитдиновой из Ay Yola и Дмитрием Волынкиным, известным как Øneheart. Оба музыканта подчеркнули, что войти в лонг-лист — это «большая честь». Волынкин и вовсе признался, что был приятно удивлён:

«Я и сам не ожидал, что попаду в этот список, узнал об этом случайно, прочитав пост в музыкальном паблике. Очень круто находиться в одном списке с такими талантливыми ребятами».

Мнения о том, поможет ли рейтинг Forbes в карьере, разделились. Вокалистка Ay Yola предположила, что номинация откроет перед ней «окно в более широкий мир: новые площадки, коллаборации, интерес со стороны индустрии». Артистка подчеркнула, что группа всё равно не собирается мчаться за трендами:

«Мы рассказываем историю, и если теперь к ней будет прислушиваться больше людей, это только вдохновляет».

Øneheart усомнился, что попадание в рейтинг Forbes кардинально изменит его карьеру. Музыкант подчеркнул, что «делать какие-то выводы пока рано», так как он не любит «говорить то, в чём ещё сам не уверен».

Предсказать, кто одержит победу, номинанты не решились.

Экспертное мнение

Своим мнением о рейтинге с «Рамблером» поделился музыкальный журналист Владимир Завьялов. Эксперт отметил, что попадание в рейтинг Forbes вряд ли поможет молодым артистам добиться ещё больших карьерных успехов. Одно попадание в лонг-лист можно считать «зеркалом» их достижений и признанием заслуг на высоком уровне.

Всё работает в абсолютно противоположном порядке. Это не музыканты попадают в список Forbes, и это помогает им в карьере, а музыканты сначала строят карьеру, потом попадают в список Forbes. Это такая фиксация успехов, поэтому вопрос не в перспективах, а в достижениях. Владимир Завьялов музыкальный журналист

Завьялов предположил, что попадание в рейтинг может сделать артистов привлекательнее в глазах брендов и приносить больше рекламных контрактов. Но подчеркнул, что это всего лишь гипотеза.

Завьялов отметил, что рейтинг достаточно верно отражает действительность, но в системе отбора есть недостатки. Завьялов удивился тому, что в списке соседствуют герои 2024-го и прошлых лет. Эксперт предположил, что Xolidayboy был героем 2022–2023 годов, поэтому он странно смотрится рядом с Адель Шайхитдиновой, ставшей популярной совсем недавно.

Завьялов также поделился наблюдением, что в 2025 году издание включило в лонг-лист меньше рэперов.

Аналогичный список 2024 года был рэпоцентричный. Там были SALUKI, Toxi$, BUSHIDO ZHO, Friendly Thug, Kai Angel & 9mice. Среди них тоже есть те, кто выстрелил гораздо раньше, но это ладно. Тут скорее вопрос в том, что рейтинг отошёл в сторону рэпа вообще. Честно говоря, это странно. И вряд ли связано с бедностью на рэп-героев: мне кажется, в последние три года больших игроков много появилось. Владимир Завьялов музыкальный журналист

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