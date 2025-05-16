Фестиваль новой музыки и Ночь в филармонии: что послушать в Санкт-Петербурге

В мае в Северной столице пройдут сразу три музыкальных фестиваля, а ещё состоится премьера оперы про жрицу, которая нарушила священный обет. «Рамблер» отобрал самые интересные события из мира классической музыки, где можно не только послушать знаменитые опусы, но и узнать новых исполнителей.

© Freepik; Рамблер

Ночь в филармонии

© Страница Петербургской филармонии им. Шостаковича в VK

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 17 мая.

Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича присоединяется к акции Ночь музеев и представляет в Большом и Малом залах две программы для полуночников. Программа Малого зала посвящена разным граням понимания героя в музыке. Открывает вечер панорама героев в русских операх: в исполнении студентов консерватории прозвучат фрагменты из «Ивана Сусанина» Глинки, «Войны и мира» Прокофьева, «Мазепы» Чайковского и другие.

Герой-романтик предстанет в фортепианной музыке венгерского композитора Ференца Листа, короля виртуозности. В следующем концерте прозвучит трио Чайковского «Памяти великого артиста», которое композитор написал на смерть основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна. Ещё одна программа посвящена мифологическим героям, а уже к полуночи на сцену Малого зала выйдет команда Rabovsky & 2Simple (фортепиано, перкуссия и две гитары) с джазовой музыкой.

Программа Большого зала выстроена вокруг фигуры Дмитрия Шостаковича, 50 лет назад имя композитора было присвоено филармонии — этому событию посвящён 12-часовой, с шести вечера и до шести утра, марафон его музыки. Шостакович родился в Ленинграде, здесь вырос, учился, жил и творил. Здесь он встретил войну и начало блокады, здесь появились первые три части «Ленинградской симфонии», здесь же, героическими усилиями, она была исполнена.

Концерты проекта раскроют разные грани жизни и творчества композитора. На открытии прозвучит Девятая симфония, премьера которой состоялась на этой же сцене в 1945 году. Другие концерты представят джазовые опусы Шостаковича, его киномузыку, песни. Отдельная программа посвящена теме «Шостакович и спорт» — известно, что композитор был заядлым болельщиком футбола, он болел за ленинградские команды «Динамо» и «Зенит» (за последнюю уже после войны). Например, героями одного из своих балетов он сделал футболистов и даже участвовал в конкурсе на создание футбольного гимна. Тогда в состязании победил его друг, композитор Матвей Блантер, эта музыка и сейчас звучит на стадионах — прозвучит и на концерте. В отдельный блок выведены музыка Камерной симфонии (Памяти жертв фашизма и войны) и две программы, где музыка Шостаковича вступает в диалог с творчеством Баха и Шопена.

Фестиваль «Музыкальный Олимп»

© Страница фестиваля «Музыкальный Олимп» в VK

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 20–24 мая.

В 28-й раз в Петербурге пройдёт ежегодный международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Парад победителей международных конкурсов — так определяют свою концепцию авторы этого события и стараются ей соответствовать даже сейчас, во времена культурной изоляции. Концепция эта привлекательна тем, что в одном месте и в одно время можно услышать тех, кто блистательно стартовал сегодня и взлетит завтра. В разные годы участниками «Музыкального Олимпа» были музыканты, которые сегодня достигли самого высокого статуса. Среди них, например, дирижёры Туган Сохиев (в прошлом музыкальный руководитель Большого театра) и Александр Сладковский (сегодня возглавляет Госоркестр Республики Татарстан). А ещё скрипачи Николай Цандер и Андрей Баранов, виолончелистка Соль Габетта, певица Марина Поплавская и многие другие — всё это звезды первой величины.

В ближайшем фестивале примут участие лауреат Международного конкурса пианистов в Лидсе Кхань Нхи Луонг из Вьетнама, российский трубач Семён Саломатников (в 16 лет выиграл Международный конкурс имени Чайковского), тенор из Мексики Алехандро дель Анхель (получил премию Международного конкурса вокалистов имени Станислава Монюшко в Варшаве), обладатель Гран-при Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова и другие.

Специальным гостем фестиваля станет пианист Реми Жженье. Он — французский ученик русского педагога Рены Шерешевской, воспитавшей также пианиста Люка Дебарга, который поразил своим дарованием слушателей конкурса Чайковского, и победителя этого же конкурса Александра Канторова. Два концерта будут посвящены детям — победителям ежегодного телевизионного конкурса «Щелкунчик».

XII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки

© Страница XII Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки в VK

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 23 мая — 7 июня.

Северная столица в мае становится фестивальной Меккой. Фестивали на самый разный вкус — монструозный «Звёзды белых ночей» в Мариинском театре, уже названный «Музыкальный Олимп», «Ленинградская музыкальная весна», где играют музыку местных композиторов, — или форум, который проводит Центр современной академической музыки reMusik.org.

На фестивале новой музыки reMusik.org можно получить представление о том, чем живёт сегодня мировое композиторское сообщество, поскольку фестиваль ориентируется на российские и мировые премьеры сочинений. Форматы мероприятий разные. Часть концертов проходит на академических площадках, например в Концертном зале Мариинского театра с его бесподобной акустикой. Другие — в бывших промышленных пространствах, а ныне культурных кластерах Севкабель Порт и Левашовский хлебозавод. А ещё есть творческие встречи и композиторские лаборатории, презентации, лекции. Жанровый спектр исполняемой музыки — экстремальный: новая академическая музыка, экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты, импровизация.

Количество событий с трудом поддается перечислению в рамках анонса — оно огромно. Для примера: на Новой сцене Александринского театра выступит испанский тромбонист Жерар Костес. Инструмент, который мыслился исключительно как оркестровый, стал источником вдохновения для российских и европейских композиторов, которые наверняка придумали что-то максимально эффектное. Три пьесы, в том числе и самого Костеса, прозвучат впервые.

«Норма»

© www.mariinsky.ru

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 22–24 мая.

«Мне кажется, что такой театр, как Мариинский, должен иметь в своём репертуаре такую оперу, как “Норма”. Это замечательная, королевская музыка», — сказала в беседе с корреспондентом «МИР 24» Андреем Захаровым для программы «Культ личности» певица Альбина Шагимуратова.

Разговор был в 2023 году — и через два года это пожелание исполняется: Мариинский театр ставит «Норму», заглавную партию исполнит, конечно, сама Альбина.

Опера о женщине, служительнице религиозного культа, нарушившей обет и искупившей это своей жизнью, стала одной из самых известных и популярных в мире. По силе эмоций, переживаемых героиней, и по красоте музыки Винченцо Беллини. «Норма» подарила миру самую известную оперную арию — молитву Casta Diva, которая в ХХ веке стала символом жанра прежде всего благодаря эталонному исполнению Марии Каллас. Неслучайно партия Нормы удавалась только великим певицам — начиная с премьеры, когда её исполнила тогдашняя примадонна Джудитта Паста. Совсем скоро в этот ряд встанет и Альбина Шагимуратова.

Лучшие концерты мая: Tyga, «Хлеб», испанское фламенко и Окуджава