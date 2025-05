Ютубер воссоздал трек Эминема с помощью реплик из 331 фильма и сериала

Автор ютуб-канала The Unusual Suspect собрал хитовый трек Эминема Lose Yourself из фраз, взятых из 331 фильма и сериала. За 10 дней ролик уже имеет более 850 тысяч просмотров.

© Канал Eminem на Youtube; Рамблер

Фоном в ролике играет инструментальная часть трека, а реплики из фильмов звучат с той же скоростью, что и речитатив Эминема. Вот лишь некоторые из использованных картин: «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Кролик ДжоДжо», «Безумный Макс: Дорога Ярости», «Ледниковый период», «Холодное сердце», «Футурама», «Интервью с вампиром» и многие другие.

На канале автора есть и другие ролики, где он аналогичным способом воссоздаёт популярные песни нарезками из фильмов. В его каталоге есть Rick Astley — Never Gonna Give You Up, Linkin Park — In The End и другие.

Легендарная рэп-группа станет хедлайнером Ural Music Night